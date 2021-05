Ecco uno di quei piatti che solo a portarlo a tavola è subito festa. Lo si prepara in tantissime versioni: con la carne, il pesce, vegetariane, bianco o sugo di pomodoro.

Oggi tuttavia presentiamo una ricetta con un grande ingrediente di stagione. Ci riferiamo agli asparagi, grandi alleati della salute perché stimolano le funzioni epatiche e renali, oltre che la diuresi. Perfetti dunque per un regime alimentare depurativo e drenante.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ma veniamo al dunque: questa pasta al forno unica e originale farà la felicità di tutti in famiglia per un pranzo della domenica di sicuro successo.

Passiamo a fare la spesa per la nostra pasta al forno unica

Ingredienti (per 6 persone):

a) 500 gr di rigatoni;

b) 800 ml di besciamella;

c) 300 gr di asparagi;

d) 200 gr di pancetta a dadini;

e) 200 gr di scamorza;

f) 150 gr di parmigiano reggiano grattugiato;

g) 1/2 cipolla;

h) pangrattato, olio evo e sale q.b.

Procediamo con la preparazione di questa gustosa pasta al forno

Con una preparazione semplice e non elaborata, questa pasta al forno unica e originale farà la felicità di tutti in famiglia per un pranzo della domenica di sicuro successo. Dunque, procediamo a prepararla.

In primis, mondiamo e sbollentiamo gli asparagi. Intanto procediamo ad imbiondire, in una padella con 3 cucchiai di olio evo, mezza cipolla tagliata finemente. Poi aggiungiamo la pancetta a dadini. Quando questa sarà diventata croccante, versiamo gli asparagi scolati e tagliati a tocchetti.

Spegniamo la fiamma e preleviamo qualche cucchiaio di asparagi e pancetta da passare al mixer. Aggiungiamo la salsa ottenuta alla besciamella.

Intanto versiamo la pasta in acqua bollente salata e scoliamola quando è ancora abbastanza al dente.

Condiamo la nostra pasta con metà besciamella, metà della scamorza tagliata a tocchetti e metà del parmigiano grattugiato.

Pronti ad infornare

Scegliamo una pirofila da forno e trasferiamoci un mestolo di besciamella, poi metà della pasta condita. Nel mezzo adagiamo il resto degli asparagi, la pancetta della padella e metà della scamorza tagliata a tocchetti.

Finiamo in pirofila con la restante parte della pasta. Chiudiamo con una spolverata di parmigiano grattugiato, pangrattato e inforniamo a 190° per circa 30 minuti.

A cottura ultimata, facciamo riposare il tutto 10 minuti prima di servire.

Nulla da eccepire: questa pasta al forno unica e originale farà la felicità di tutti in famiglia per un pranzo della domenica di sicuro successo.

Infine sempre in tema di preparazioni facili presentiamo altri due suggerimenti culinari. Uno (qui il link per dettagli) rimanda alla torta alle mele senza burro e con soli 6 euro di spesa, ottima anche per chiudere il pranzo della domenica. L’altro invece illustra la ricetta della pasta alla scarpara: perfetta durante la settimana, gustosa, facile e veloce da preparare. Qui al link tutti i dettagli in merito.