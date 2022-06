Tutti i rapporti tossici sono deleteri, siano essi di lavoro, di amore o di amicizia. Essere bloccati in un’amicizia tossica può essere molto angosciante. In questo articolo esamineremo 7 segnali che ci faranno capire se un’amicizia è tossica oppure no.

Facciamo una premessa: essere amici non significa certamente andare d’accordo su tutto, anzi. Il disaccordo fa parte di una sana amicizia.

Tossico non dobbiamo interpretarlo come “velenoso”. Tossico è un acronimo composto dai seguenti aggettivi: faticoso, ostruttivo, estenuante, intimidatorio e condizionante.

Questi aggettivi descrivono perfettamente un’amicizia tossica.

Invece di innescare sentimenti positivi, le amicizie tossiche ci privano di forza ed energia. Dopo aver passato del tempo con determinate persone, anche l’autostima potrebbe risentirne.

7 segnali che ci faranno capire se un’amicizia è tossica e ci priva di forza ed energia

Cominciamo dai primi quattro:

Una persona dà più di quello che ottiene. Le amicizie tossiche sono spesso unilaterali: una persona dà tutta se stessa, l’altra non dà nulla in cambio. Gli amici tossici bramano attenzioni e vorrebbero essere sempre al centro dell’attenzione. Si aspettano che noi siamo sempre disponibili e interessati alla loro vita. Le conversazioni di solito rimangono unilaterali perché l’amico tossico parla sempre solo di se stesso;

Se si ha successo sul lavoro, in amore, in famiglia, l’amico tossico non ne sarà felice, anzi. Invece di gioire insieme, l’amico tossico sminuirà i risultati e questo potrebbe far diminuire la propria autostima;

Scuse unilaterali: le scuse vengono sempre fatte da un’unica parte. L’amico tossico non chiede scusa, perché in lui non vede errori. Anzi di solito incolpa noi per ogni situazione negativa;

Spietatezza: gli amici tossici fanno quello che vogliono: infrangono con facilità le promesse, ignorano i messaggi e le chiamate e a loro non importa come ci sentiamo.

Gli altri 3 segnali di un’amicizia tossica

Ecco gli altri 3 segnali:

Le altre persone sono sono sempre più importanti di noi. L’amico tossico si preoccupa sempre più delle altre persone che di noi. Si può anche andare insieme ad una festa ed essere completamente ignorati da chi ci avrebbe dovuto fare compagnia;

Insulti: una persona tossica può offenderci con parole, insulti, commenti cattivi e maligni, ma anche con il comportamento. Ad esempio un amico tossico può descrivere le nostre debolezze dinanzi ad altre persone, per metterci in ridicolo;

Comportamento manipolativo: gli amici tossici sono manipolatori, distorcono la verità nei modi che preferiscono e sono in grado di mentire spudoratamente.

Ecco come ci si può salvare

Se dopo essere stati a contatto con un amico tossico, non ci sentiamo bene, torniamo a casa svuotati, giù di morale e con l’autostima a terra, dovremmo cominciare a riflettere seriamente su quell’amicizia. L’autostima è importantissima per avere successo nella vita e un amico dovrebbe aiutarci ad aumentarla, non a diminuirla.

Il primo passo da fare è parlare con l’altro, magari non si rende conto che ci fa del male e la conversazione può davvero essere costruttiva.

Il secondo passo è prendersi il proprio spazio di indipendenza senza l’altra persona.

Il terzo passo è porre fine del tutto ad un’amicizia tossica, quindi decidere di non averci più nulla a che fare.

Il quarto passo è distrarsi: incontrare altri amici, viaggiare, iniziare un nuovo hobby. Si potranno sicuramente conoscere persone e amicizie più adatte a noi.

