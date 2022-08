Probabilmente tutti, tutte le mattine abbiamo a che vedere con i baby hair, solo non sappiamo che sono denominati in questo modo. Quante volte raccogliendo i capelli in una coda di cavallo o in uno cignon, abbiamo combattuto con gli antiestetici piccoli filamenti che troviamo all’attaccatura?

Si tratta di ciuffetti di capelli corti e fini che si concentrano nella zona delle tempie e della fronte. Si chiamano appunto baby hair o nano hair e non sono destinati a crescere. In estate diventano evidenti perché raccogliamo la chioma con più frequenza.

Inutile dire che sono molto più evidenti in coloro che hanno una capigliatura scura. Nei tipi nordici l’impatto estetico è decisamente ridimensionato. Vediamo le opzioni che ci si presentano per gestirli.

Cosa sono i capelli corti all’attaccatura e come gestire i baby hair

Molti pensano alla possibilità di eliminarli ma non è assolutamente facile. Le star Hollywoodiane, infatti, spesso scelgono l’epilazione laser. Pertanto chi in preda a momenti di sconforto durante l’hair styling pensasse a impugnare il rasoio, dovrà cambiare subito idea. La peluria dei baby hair ricrescerà più ispida e indomabile.

Come gestire i baby hair

Se vogliamo nasconderli, dovremo optare per metodo alternativo come una frangia o un ciuffo. Fra l’altro, la frangia anni Novanta è tornata questa estate di estrema attualità. Molti visagisti, però, sono di tutt’altro avviso: i baby hair valorizzano il volto. Vediamo come.

Baby hair rimedi

Molti esperti di look trovano la graziosa peluria all’attaccata dei capelli un modo per apparire più giovani e fresche. In effetti, questi mini-capelli incorniciano il viso e lo addolciscono. Ecco non dovremmo cercare di sbarazzarcene, ma al contrario mantenerli. Alcune dive della canzone e del cinema internazionale hanno addirittura scelto di potenziare l’aspetto creando un vero effetto tatto.

Come gestire i nano hair

Molti utilizzano dei prodotti in stick a base di olio per definire i bordi dell’attaccatura. Gli esperti consigliano i prodotti a base di cera d’api per una lunga durata che non ceda con il sudore. Per modellarli esistono degli appositi pennellini ma possiamo tranquillamente sostituirli con lo spazzolino per le sopracciglia o un comune spazzolino da denti. Possiamo scegliere se portarli all’indietro o modellare un ricciolo a mo’ di coda di topo.

Abbiamo quindi spiegato cosa sono i capelli corti all’attaccatura, sulle tempie e sulla fronte.

