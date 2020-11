I lavoratori disoccupati hanno due possibilità per accedere alla pensione anticipata, ma devono fare molta attenzione allo stato di disoccupazione. Infatti, molti non sanno che è richiesto un requisito indispensabile, senza il quale la domanda di pensionamento è rifiutata. Analizziamo di cosa si tratta.

In pensione anticipata come disoccupato, attenzione a questo requisito

Le due forme pensionistiche che permettono di anticipare la pensione per i disoccupati sono l’Ape sociale e la Quota 41 per i lavoratori precoci.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Entrambe le misure nel 2020 prevedono la possibilità di anticipare la pensione se il lavoratore disoccupato ha perso il lavoro ed è in “stato di disoccupazione”. Inoltre, deve aver terminato di fruire della NASPI da circa tre mesi.

Le motivazione della perdita del lavoro: licenziamento per giusta causa o risoluzione contrattuale nel caso di conciliazione consensuale, anche licenziamento collettivo.

Il requisito fondamentale che spesso sfugge su questa tutela è lo “stato di disoccupazione”.

Infatti, oltre alla percezione della NASPI è richiesto che il lavoratore abbia presentato la propria disponibilità a svolgere l’attività lavorativa. La norma è stabilita dal Decreto Legge n, 150/2015, modificato dal Jobs Act con il Dlgs 185/2016.

Entrambi i decreti stabiliscono che sono considerati disoccupati coloro che, al centro per l’impiego territoriale, hanno dichiarato la disponibilità a lavorare. La DID è soggetta a rinnovo e quindi, bisogna fare molta attenzione a non farla scadere.

Questo può essere una motivazione dell’esclusione dalle pensioni anticipate sopra menzionate.

Lo stato di disoccupazione

A priori, quindi, per andare in pensione anticipata come disoccupato, attenzione a questo requisito: lo “stato di disoccupazione”.

Poi bisogna avere altri requisiti:

a) per Ape Sociale: 63 anni di età e 30 anni di contributi;

b) per Quota 41: 41 anni di contributi e lavoro precoce (52 settimane di contributi prima del compimento del diciannovesimo anno di età). Non è richiesto il requisito anagrafico. Prevista una finestra di tre mesi dal perfezionamento dei requisiti.