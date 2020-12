Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Con un regime alimentare dietetico e, di conseguenza, per evitare molti condimenti, è possibile accompagnare i secondi (ad esempio pollo o uova in camicia), con una maionese preparata in casa. Ecco, quindi la ricetta su come preparare la maionese dietetica in casa per insaporire le pietanze.

Ingredienti

Ecco l’elenco degli ingredienti Ricordiamo che i capperi e il prezzemolo possono anche essere sostituiti da spezie aromatiche.

a) 100 gr di farina;

b) acqua e sale quanto basta.

Per montare la salsa:

a) due tuorli di uova;

b) succo di un limone;

c)prezzemolo tritato (se piace);

d) due cucchiai di olio;

e) 50 gr di capperi;

f) sale e pepe quanto basta;

g)2 cucchiaini di mostarda.

Questa salsa richiede meno olio e meno uova e si prepara più velocemente della maionese classica.

Come preparare la maionese dietetica in casa per insaporire le pietanze

Setacciare la farina e metterla in una casseruola. Fare bollire due bicchieri d’acqua e versarli nella farina poco alla volta mescolando in modo che l’impasto risulti liscio e denso. Mettere la casseruola a fiamma moderata e continuare a girare l’impasto per 7 o 8 minuti, aggiungendo poca acqua alla volta, se necessario.

Quando l’impasto è pronto, lasciarlo raffreddare.

Sempre girando con un mestolo di legno o una frusta a mano, aggiungere il sale, il succo di limone, la mostarda, un tuorlo d’uovo e, poi, il secondo.

Attendere due minuti e aggiungere all’impasto due cucchiaini di olio.

Lavorare ancora per un istante, se la salsa risulta troppo densa diluire con un po’ di acqua fredda o con il succo di limone. Aggiungere alla maionese dietetica fatta in casa, capperi e prezzemolo. Mettere in frigorifero prima di servirla.

Questa maionese è adatta per il pesce, per il petto di pollo, e si accompagna bene con la bresaola e la rucola. Inoltre, può essere utilizzata su crostini e nei tramezzini con insalata. Il suo sapore delicato permette di utilizzarla in moltissime pietanze.