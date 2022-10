Cosa serve per fare il passaporto e quanto costa

Grazie alla digitalizzazione, in Italia al giorno d’oggi si può presentare la richiesta per ottenere il passaporto comodamente online. Precisamente, collegandosi al portale dedicato della Polizia di Stato. Muniti di Carta d’Identità Elettronica (CIE) ai fini dell’identificazione. Oppure con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Presentando la domanda online di richiesta del passaporto, in particolare, il cittadino potrà fissare la data, l’ora ed anche il luogo, al fine di presentarsi presso gli uffici di Polizia senza mai rischiare delle lunghe attese.

Cosa serve per fare il passaporto, dalla documentazione ai versamenti

Detto questo, vediamo qual è la documentazione da presentare. Proprio al fine di ottenere il rilascio del passaporto. Ed anche quali sono i costi da sostenere per il richiedente. Nel ricordare che, per i maggiorenni, il passaporto ha una validità ed una durata che è pari a dieci anni. Dopodiché, alla scadenza, non è previsto il rinnovo del passaporto. Ma sarà emesso e rilasciato un nuovo documento.

Nel dettaglio, la prima cosa cui fare sempre attenzione è quella relativa al modulo compilato da presentare. In quanto c’è il modulo per i maggiorenni ed il modulo da compilare, invece, per il rilascio del passaporto ai minorenni. In più, servono due foto formato tessera non solo recenti, ma anche identiche. Nonché un documento di riconoscimento in corso di validità e, presso l’ufficio di Polizia, pure l’esibizione della copia della ricevuta rilasciata dal sistema informatico online dopo la registrazione al sito internet Agenda passaporto.

Quali sono le ricevute ed i contrassegni da presentare e da esibire all’ufficio di Polizia

Ecco, quindi, cosa serve per fare il passaporto per quel che riguarda la documentazione. Mentre per quel che riguarda i costi ci sono due spese da sostenere. Precisamente, presso l’ufficio di Polizia, oltre alla documentazione sopra indicata, occorrerà esibire, per il rilascio del passaporto ordinario, la ricevuta di pagamento per un importo che è pari a 42,50 euro a mezzo c/c. Nonché un contrassegno amministrativo, che è acquistabile dal tabaccaio, da 73,50 euro.

Quando e come i passaporti possono essere ritirati anche da un’altra persona

Quando pronto, inoltre, il passaporto all’ufficio di Polizia potrà essere ritirato anche da un’altra persona. Ma a patto che questa abbia la maggiore età, presenti il proprio documento di riconoscimento e la copia del documento di riconoscimento del titolare del passaporto. In più, serve esibire pure la delega legalizzata da parte di un ufficiale dell’anagrafe. Oppure da parte di un notaio.

