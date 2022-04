Ormai si sta avvicinando l’estate e quindi il periodo più indicato per le vacanze. Ci sono mete che possono essere raggiunte senza particolari documenti. Si tratta dei Paesi UE, dove basta la carta di identità italiana purché valida per l’espatrio. È così per un fine settimana a Parigi, piuttosto che un ponte del 25 aprile a Londra o a Barcellona. Ma ci sono mete molto gettonate, dove per andarci serve il passaporto. Le lungaggini burocratiche italiane non fanno sconti. E così anche il passaporto diventa un onere molto pesante per chi deve ottenerlo in fretta, magari perché ha un viaggio imminente. Esiste una procedura semplificata per ottenerlo, perché i servizi digitali aiutano anche per il passaporto. Ma la pratica telematica non evita quella classica in Questura, anche se aiuta molto sulla velocità di ottenimento del documento.

Ecco il modo più veloce per richiedere il passaporto o per rinnovarlo utilizzando la procedura digitale e risparmiando tempo e denaro

Una lunga trafila, un iter farraginoso, e lunghe code e file alla Questura. Sono queste le cose a cui va incontro il cittadino che vuole ottenere il passaporto. Una procedura piuttosto lunga, che negli ultimi tempi si è parecchio ammorbidita.

La Polizia di Stato ha introdotto una agevolazione in materia di richieste del passaporto. Passaporto Elettronico Agenda Online, è il nome del portale che la Polizia di Stato ha reso disponibile per le richieste del passaporto. Collegandosi sul sito ufficiale della Polizia di Stato, è attiva la procedura che consente di prenotare un appuntamento presso la Questura competente territorialmente. Infatti, anche se qualcuno pensa che si possa fare tutto telematicamente, la visita alla Questura non si può evitare visto che servono le impronte digitali. Il rilascio di queste impronte è indispensabile per il corretto rilascio del passaporto. E non si possono certo mandare impronte digitali a distanza.

La richiesta: passo a passo

Ricapitolando, non è possibile ottenere un passaporto senza andare almeno una volta in Questura. Si può evitare di tornare a ritirare i documenti, se si sceglie l’invio a casa tramite raccomandata, ma il rilascio delle impronte digitali deve essere effettuato in sede. Con la procedura telematica del sito, si può solo prenotare l’appuntamento. E non è una cosa da poco visto che in questo modo si velocizza la registrazione del richiedente nella banca dati della Polizia di Stato.

Inoltre, si evitano code e trafile. Sul sito occorre registrarsi tramite la procedura guidata inserendo tutti i dati richiesti. Tramite codice fiscale e password creata durante la procedura di registrazione, si potrà accedere al proprio profilo in qualsiasi momento. E selezionando la Questura più vicina alla propria residenza, si potrà fissare un appuntamento per il rilascio del passaporto. Ecco il modo più veloce per richiedere il passaporto, presentando la seguente documentazione:

modello di richiesta del passaporto compilato e sottoscritto (scaricabile dal sito);

eventuale passaporto scaduto se si tratta di rinnovo e non di nuova emissione;

due foto formato tessera;

copia di un documento di identità;

ricevuta del versamento della tassa per il rilascio del passaporto elettronico pari a 42,50 euro;

bollo da 73,50 euro (il cosiddetto contrassegno amministrativo) da comperare in una ricevitoria;

ricevuta di registrazione sul portale della Polizia di Stato.

Il tempo di rilascio del passaporto varia da 2 a 20 giorni. Ecco quindi Se si sceglie l’invio a casa tramite servizio postale, bisogna pagare anche 8,20 euro di raccomandata.

