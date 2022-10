I livelli di trading da monitorare per azioni interessanti

In Borsa si può guadagnare sia al rialzo che al ribasso. Riuscire, quindi, a capire il futuro probabile movimento direzionale potrebbe essere un affare molto interessante.

Applicare una strategia del genere, però, non è affatto banale. Bisogna non solo individuare con precisione i livelli di trading da monitorare in chiusura del time frame considerato. Bisogna anche essere pronti a far scattare lo stop nel caso il segnale si dovesse rivelare sbagliato. Una delle chiavi per guadagnare in Borsa, infatti, è lasciare correre i guadagni e tagliare le perdite. Peccato che la maggioranza degli investitori faccia esattamente il contrario.

In una situazione del genere, allo stato attuale, si trova un titolo come BFF Bank che già in passato ha avuto difficoltà nel superare livelli di resistenza che storicamente sono stati molto ostici.

Le raccomandazioni degli analisti e non solo

Dal punto di vista dei multipli di mercato BFF Bank è molto sopravvalutato. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, il titolo risulta essere sopravvalutato. Ad esempio con un rapporto prezzo su utili pari a 29,1x, il titolo risulta essere molto sopravvalutato rispetto alla media del mercato che ha un PE pari a 8,1x.

Il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, invece, esprime una sottovalutazione di oltre il 50%. La view positiva sul titolo è confermata dagli analisti le cui raccomandazioni vedono una sottovalutazione di circa il 30%.

I livelli di trading da monitorare con attenzione per azioni interessanti dal punto di vista grafico

Il titolo BFF Bank (MIL:BFF) ha chiuso la seduta del 7 ottobre a quota 6,88 euro, in ribasso dell’1,71% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dal grafico le quotazioni sono a contatto con livelli di prezzo che già in passato hanno frenato l’ascesa del titolo. Stiamo parlando di area 7,084 euro. Una chiusura giornaliera superiore a questo livello potrebbe spingere il titolo molto in alto verso area 7,535 euro, prima, e area 8,715 euro, poi.

Questo scenario potrebbe essere possibile nel caso in cui reggesse il supporto in area 6,80 euro. Una chiusura sotto questo livello, infatti, potrebbe spingere al ribasso (linea tratteggiata) la tendenza in corso. In questo caso l’obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 6,31 euro. A seguire, poi, area 5,47 euro.