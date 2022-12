Impossibile pulire casa con le noci del Brasile? Invece si può fare e risolvono un grosso problema

A volte, sottovalutiamo certi alimenti che, oltre ai benefici in tavola, possono essere preziosi per le faccende domestiche. Anche quelli più impensabili, come le noci del Brasile o il ketchup, possono risolverci grossi problemi coi mobili e i gioielli. Ed ecco quali sono.

Alzi la mano chi utilizzerebbe le noci del Brasile al di fuori della tavola! Praticamente, quasi nessuno. Eppure, sono solo un esempio di quanto potrebbero essere versatili certi cibi.

Ci sono alimenti che ci danno una mano nelle pulizie di casa. Alcuni, davvero insospettabili, ma che potrebbero cambiarci la vita. Con una cosa non trascurabile: sono giù in dispensa e non ci costano nulla in più.

Incredibile quello che si potrebbe fare usando il ketchup per le pulizie

Soprattutto, se siamo alle prese con problemi di igiene o pulizia che ci costano parecchio quando dobbiamo acquistare prodotti specifici. Invece, dovremmo dare fiducia alla natura. Ci sembra impossibile pulire casa con le noci del Brasile, o con altri insoliti alimenti? Vedremo più avanti che non è così. Ad esempio, il ketchup è prezioso per pulire il rame e l’ottone. Ancora, piccoli gioielli comprati che hanno bisogno di essere rimessi a nuovo. Come fare? Basta mettere catenine o orecchini in una ciotola. E poi? Poi ricoprire la parte superiore col ketchup, ma senza esagerare.

Dopo 30 minuti, risciacquiamo con acqua calda. A questo punto, dobbiamo prendere uno spazzolino da denti e poi dobbiamo rimuovere il ketchup residuo dal gioiello. Non solo i gioielli, ma ogni piccolo oggetto in rame e ottone può essere pulito in questo modo. Insomma, una soluzione economica senza necessariamente comprare ogni volta detersivi appositi.

Ecco come potremmo sfruttare il nostro caffè nel frigorifero di casa

Anche il caffè è utile per risolvere un problema di igiene che potremmo avere in casa. Ovvero, quello dei cattivi odori in frigorifero. Che non sono piacevoli anche se, per fortuna, esistono dei rimedi naturali per eliminarli. Basta spargere dei chicchi di caffè nei ripiani del frigo. E se non avessimo i chicchi, ma solo del caffè in polvere?

Nessun problema, perché, in alternativa possiamo usare caffè macinato, in un modo molto semplice. Ovvero, sui ripiani del frigorifero, mettendolo in un contenitore con coperchio forato. E se non avessimo il caffè in casa? Semplicemente, affettando una patata sbucciata e mettendo le fette in frigo. Avendo l’accortezza di cambiarle ogni 2 giorni, fino a quando l’odore non sarà scomparso. Non solo. Per far durare gli stracci del pavimento più a lungo, basta seguire dei trucchi col bicarbonato.

Impossibile pulire casa con le noci del Brasile? Mai dire mai, quando la nonna sa come consigliarci

E veniamo alle nostre noci del Brasile. Che sono molto caloriche, se ingerite, ma sono preziose per ridurre il colesterolo cattivo, favorendo quello buono. E sono ottime anche come antiossidante e per migliorare il metabolismo. Insomma, sono un alimento decisamente prezioso. E potrebbero essere utili anche nelle pulizie domestiche.

In che modo? Per trattare il legno coprendone i segni. Vediamo come possiamo utilizzarle. Basta tagliarle per sfruttare i loro oli strofinandole sulla superficie. Riusciranno a coprire i segni del tempo e scurire la parte in legno. Un bell’aiuto, insomma, in casa. Un po’ come sfruttare l’aceto per togliere la polvere che, altrimenti, appena fatta si riforma subito. Tutto, sfruttando alimenti che abbiamo in casa.