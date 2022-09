Il collezionismo è un hobby molto comune ed anche molto antico. Oramai, si colleziona di tutto. Ma uno degli ambiti del collezionismo fra i più antichi è di certo la filatelia. Ovvero, la passione di conservare francobolli, scambiarli con altri appassionati e andare sempre alla ricerca di esemplari nuovi e soprattutto rari. In questo articolo andremo ad analizzare un francobollo molto ambito dagli appassionati del genere.

Il francobollo che vale 400.000 euro e potrebbe svoltare la nostra vita

Verso la metà del XIX secolo ogni Stato decise di munirsi di francobolli. Questi si realizzavano ed emanavano con cadenza regolare. Come accade oggi per le monete, anche i francobolli, spesso, erano associati a personaggi di rilievo o eventi degni di nota. Anche la Cina emise tantissimi francobolli. Ed è proprio nel repertorio filatelico cinese che si trova il francobollo che vale molto più di un grande e bell’appartamento.

Caratteristiche del francobollo cinese che vale un pozzo di soldi

Nello specifico, si tratta di un pezzo sviluppato dal Partito Comunista Cinese nel 1968. Nel pieno della rivoluzione culturale, si voleva celebrare proprio l’aspetto “rivoluzionario” della Cina comunista. Come molto facilmente si potrà dedurre, quindi, su questo francobollo prevale il colore rosso, chiaro simbolo del socialismo, nonché valore predominante sulla bandiera stessa della Cina.

Questo pezzo filatelico è denominato “Tutto il Paese è rosso”. Vi è raffigurata una cartina del Paese, ovviamente, in rosso. Sullo sfondo è invece ritratta la popolazione cinese in una posa tipicamente propagandistica. Tra tutti, infatti, emerge la figura dell’operaio che tiene in mano il Libretto rosso di Mao.

Ma perché vale così tanti soldi?

È dunque questo esemplare cinese il francobollo che vale 400.000 euro. Ma a cosa è dovuta questa cifra stratosferica? A rendere questo francobollo così raro è una versione rarissima in cui si riconosce l’isola di Taiwan. Questa si nota senza grande fatica perché, anziché rossa, è colorata di bianco. Trattasi di un mero errore di stampa. All’epoca tale errore fu corretto immediatamente. Tuttavia, prima della correzione, alcuni esemplari iniziarono comunque a circolare e a diffondersi. Questi esemplari oggi sono richiestissimi e molto rari.

Ecco quindi spiegato perché il valore massimo di un pezzo può tranquillamente raggiungere, se non superare, i 400.000 euro. Ovviamente, per ottenere il massimo del valore, il francobollo deve trovarsi in perfetto stato di conservazione. Oltre alla filatelia, il collezionismo inteso in senso generale è un passatempo che può dare grandi soddisfazioni in termini economici. Ci sono tante monete, antiche o commemorative, che valgono migliaia di euro. Ma non si tratta solo di antichità o “edizioni speciali”. Spesso, anche le monete che abitualmente utilizziamo possono valere un bel po’ di soldi.

