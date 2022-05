Casta Diva Group è una multinazionale attiva nel settore della comunicazione per la produzione di branded content, video virali, contenuti digitali, film e live music entertainment. È presente in 4 continenti con sedi in 15 città e rappresenta il più esteso network di produzione di film pubblicitari ed eventi a livello mondiale.

Dal giorno della sua quotazioni a 3,12 euro il suo andamento borsistico è stato sostanzialmente sempre in discesa. Inoltre da due anni a questa parte è confinato all’interno del range 0,322 euro – 0,51 euro. Per il lungo periodo, quindi, solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

L’ultima settimana, però, stata particolarmente interessante come non se ne vedevano da circa 2 anni. Quindi, un rialzo settimanale di circa il 15% potrebbe essere sufficiente a fare decollare le azioni Casta Diva Group?

Allo stato attuale non ci sono ancora tutte le condizioni per una partenza rialzista a tutta velocità. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono state bloccate dall’ultimo ostacolo lungo il percorso che porta al I obiettivo di prezzo in area 0,392 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale superiore a questo livello potrebbe aprire le porte a un’accelerazione rialzista verso il successivo obiettivo in area 0,480 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo, invece, si potrebbe andare a collocare in area 0,568 euro (III obiettivo di prezzo). È interessante notare come solo il raggiungimento del III obiettivo di prezzo potrebbe determinare una chiusura mensile superiore a 0,51 euro.

Qualora, invece, il rialzo dovesse fallire, allora le quotazioni di Casta Diva Group potrebbero dirigersi verso la parte bassa del range in area 0,322 euro.

Il titolo Casta Diva Group (MIL:CDG) ha chiuso la seduta del 29 aprile a quota 0,357 euro in rialzo del 5% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

