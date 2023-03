Cosa pensano i francesi degli italiani? Ecco tutto quel che dicono di noi e del nostro Paese

Hai mai pensato a come i nostri cugini europei ci inquadrano? Grazie a qualche sondaggio e alle informazioni raccolte dal web, sappiamo darti la risposta. Ecco quello che pensano di noi, con un occhio anche alla cucina.

Il dualismo tra Francia e Italia è antico almeno quanto il furto della Gioconda. Nel corso degli anni la situazione non ha visto miglioramenti. Colpa anche delle controversie sportive sorte dopo i Mondiali del 2006, a causa della testata di Zidane a Materazzi. Ma siamo certi che i nostri vicini d’Oltralpe abbiano una considerazione così negativa nei nostri confronti? La risposta potrebbe sorprenderti, visto che non è proprio quella che ti aspettavi.

Ecco cosa pensano i francesi degli italiani e dell’Italia

Se finora hai sempre pensato che la Francia ci odiasse alla morte, forse ci hai visto male. Infatti, un sondaggio di Ipsos avrebbe rivelato dei dati alquanto inattesi. I risultati suggerirebbero che ben il 64% degli intervistati avrebbe espresso una certa simpatia per gli abitanti del Bel Paese. Di contro, solo il 6% non ci vedrebbe di buon occhio. Si tratta di una percentuale di gradimento minore rispetto ad altri Stati europei, ma comunque superiore alle attese.

L’idea generale sugli italiani resterebbe comunque quella di un popolo di seduttori che girano con vestiti firmati e mangiano continuamente pizza. D’altronde, i luoghi comuni sono in voga da tempo e abbandonarli è difficile. Ma concentriamoci per un secondo sul concetto di latin lover. Secondo un sondaggio di Babbel, il portale per lo studio delle lingue, il 40% degli intervistati transalpini riterrebbe l’accento italiano il più sexy. Restano qualche gradino sotto l’inglese e lo spagnolo.

Dunque, ecco cosa pensano i francesi degli italiani. E del nostro Paese, invece, cosa dicono? Qui la situazione è un po’ più intricata. Infatti, da un lato sembrerebbero indicarlo come inaffidabile e poco efficiente. Dall’altro, lo assocerebbero alla patria delle auto veloci, della moda e degli oggetti di lusso. Insomma, una meta di piacere in cui si fa la bella vita. O meglio, la dolce vita, tanto per citare l’indimenticato capolavoro cinematografico di Fellini.

Anche la cucina italiana va forte

È difficile non amare le specialità culinarie del nostro Paese. E così, anche la Francia sembrerebbe orientarsi sempre di più sulla cucina italiana. Anche la sua concezione sembrerebbe aver preso una strada diversa. Entrati nei locali, non ci si ritrova più necessariamente di fronte a tovaglie a quadri e menù con ricette della nonna.

I cuochi italiani hanno ormai portato le proprie idee raffinate nella patria di Napoleone e della Tour Eiffel. L’apprezzamento verso la nostra cucina viene forse dalla semplicità e dalla varietà di proposte, comprese quelle vegane, ma anche dalla sua piena riconoscibilità. Tanto che quando si decide di prenotare in un ristorante italiano, si sa già cosa si metterà sotto i denti.