5 alternative più economiche alla Baguette Fendi versione Re-Edition. Borse e investimenti sicuri per il 2023

Se i sogni sono irraggiungibili, le alternative non possono mancare. Ecco le borse che nei prossimi mesi faranno la differenza, nelle passerelle e nei negozi nelle diverse fasce di prezzo.

Quando una grande casa di moda festeggia un anniversario, siamo sicuri che sul mercato arriverà un prodotto indimenticabile. Fendi non si smentisce e per celebrare i 25 anni della borsa Baguette propone una riedizione Under the Arm della collezione 2000. Tessuto denim classico, cuciture a contrasto, decorata con chiusura FF, siamo davanti a un autentico capolavoro.

La chiusura ha un bottone magnetico, la tasca interna ha la zip, può essere portata a mano o in spalla perché manico e tracolla sono rimovibili. È un sogno per molte donne che amano l’alta moda, ma per molte tale rimane visto il prezzo. La troviamo in commercio a 2.600 euro nella versione denim blu. Come fare se non vogliamo spendere tanto? Informiamoci sulle alternative. Una di queste la propone Stella MacCartney con la Frayme Mylo al prezzo di 1.995 euro. Prima borsa di lusso al Mondo realizzata con micelio, è l’alternativa vegana alle borse in pelle. Il materiale è coltivato in laboratorio, il design studiato con catena e medaglione in alluminio riciclabile. Una borsa destinata a diventare una vera icona.

Appassionati ma non spendaccioni

Non vogliamo spendere tanto? La cifra è ancora alta? Scendiamo di prezzo con le 5 alternative più economiche alla Baguette Fendi. Puntiamo la borsa Mach & Mach Camille in pelle che occupa una fascia di prezzo decisamente più abbordabile. La troviamo al prezzo di 620 euro e con gli sconti possiamo fare un buonissimo investimento arrivando a 430 euro. Manico singolo, chiusura a zip, è totalmente Made in Italy. Il fiocco decorativo frontale è in cristallo, il design minimal la rende una borsa di grande eleganza.

Se siamo appassionati di Baguette e sogniamo la qualità Fendi, cerchiamo la Baguette Studio di Coach. Modello fuori dagli schemi e senza tempo, ha la chiusura a pulsante, è compatta e ha numerose tasche. La tracolla è rimovibile e la borsa può essere portata anche sotto al braccio. Il costo è di 375 euro giustificati se pensiamo che dentro ci sono 8 scomparti, tasche multifunzione esterne e interne. E inoltre è molto elegante e sobria. Può essere indossata per accompagnare outfit classici oppure street style.

5 alternative più economiche alla baguette Fendi che si distinguono

La passione delle borse può farci girare la testa ma i prezzi dei prodotti che sogniamo la fanno girare ancora di più. Trovare alternative valide è una priorità. Fendi è irraggiungibile? Troviamo in commercio la Lamole Sand di ATP Atelier al prezzo di 450 euro ma scontata nel 2023 possiamo comprarla al prezzo di 236 euro. Un vero capolavoro.

Non piacerà agli ecologisti, il materiale è pelle di vitello, beige, con finiture lisce. La catena è metallica, il rivestimento interno è nero. La chiusura presenta un flap con bottone magnetico. Elegantissima, permette di portare comodamente uno smartphone di

grandi dimensioni o un portafoglio ingombrante. ATP Atelier ha una collezione di borse variegata con fasce di prezzo medie che ci aiutano a completare il nostro outfit informale o elegante trovando sempre la soluzione migliore.