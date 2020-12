Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Con il prezzo del carburante alle stelle si è sempre alla ricerca di metodi innovativi per utilizzare l’automobile spendendo il meno possibile. Ci sono dei metodi molto conosciuti per riuscire a risparmiare sul prezzo del carburante. Tra questi limitare la velocità, confrontare attentamente i prezzi ai vari distributori, non effettuare rifornimento in autostrada. Ma ci sono altri metodi per risparmiare sul costo della benzina.

Ecco svelate alcune semplici mosse per risparmiare sul carburante

Se si è costretti ad utilizzare l’automobile per recarsi al lavoro sarebbe una buona idea quella di accordarsi tra colleghi per dividere il costo del carburante. Accordarsi con persone che vivono in zone limitrofe potrebbe rappresentare un’ottima soluzione sia per il portafoglio che per l’ambiente.

Se la propria occupazione prevede la possibilità di essere svolta in modalità smart working la si dovrebbe sfruttare al massimo. Durante questo ultimo anno è stato sdoganato il lavoro agile e, probabilmente, si protrarrà anche in futuro.

Questo consiglio potrebbe risultare banale ma sfruttando al massimo i mezzi pubblici, dove possibile, si potrebbe ottenere un risparmio consistente di denaro. Per chi abita in città, poi, ai mezzi pubblici si possono sostituire anche i car sharing o, più semplicemente, la bicicletta.

Accontentarsi del primo parcheggio libero

Quanto carburante si spreca cercando parcheggio? Imparando ad accontentarsi del primo parcheggio libero, anche se a qualche centinaio di metri dal luogo in cui ci si deve recare, permetterà un notevole risparmio. Oltre al denaro si aggirerà lo stress e il nostro corpo avrà dei benefici.

Un altro modo per riuscire a risparmiare carburante è fare sempre il pieno. Riempire in parte il serbatoio darà l’impressione di spendere meno denaro. Questo non terrà conto del tempo e del carburante che andrà sprecato per cercare un nuovo distributore.

Prestare molta attenzione all’aria condizionata. Accendere l’aria condizionata potrebbe comportare un aumento del 10% del consumo di carburante. Se ne consiglia soltanto l’uso in autostrada e non nei tratti brevi o in città dove sarebbe preferibile abbassare il finestrino.

Pianificare in tempo i viaggi

Tra le semplici mosse per risparmiare sul carburante bisognerebbe ricordarsi di pianificare in tempo i viaggi. Questo potrà permettere di studiare percorsi alternativi che non includano semafori o traffico.

Ultimo consiglio è quello di preferire le automobili con il cambio manuale. Rispetto al cambio automatico, oltre ad avere dei costi di gestione minori, consumeranno anche meno a parità di modello.

Ecco svelate, dunque, alcune semplici mosse per risparmiare sul carburante.