Non aspettavamo altro che partire per qualche giorno di vacanza per rilassarci. Che si tratti di un vero e proprio fine settimana o 4 giorni liberi, poco importa. Il momento di preparare la valigia è sempre un po’ tragico per tutti. Non sappiamo mai quante cose portare, cosa potrebbe servirci e cosa è invece indispensabile.

Ecco, allora, che rischiamo di riempire la valigia fino all’orlo e caricarci di un peso inutile. Il più delle cose che abbiamo portato probabilmente non le indosseremo neanche. Ma poi, magari, ci accorgiamo che qualcosa che ci sarebbe stato utile l’abbiamo lasciato a casa. Per evitare questi spiacevoli inconvenienti, oggi vedremo proprio un esempio di valigia ideale con tutto il necessario.

Cosa mettere in valigia per un weekend in vacanza al mare o in montagna senza dimenticare quello che serve

Prima di passare all’abbigliamento e agli accessori, parliamo di come organizzare il beauty case perfetto. Procuriamoci dei flaconcini più piccoli per portare tutti i prodotti della nostra beauty routine. Non dimentichiamo tutto il make up, ma anche crema con filtro solare e spray repellente, utilissimi un po’ ovunque. Riguardo le scarpe, ce ne bastano 3 paia: ciabattine basse perfette anche in spiaggia, sneakers e una scarpa col tacco. Se prevediamo escursioni in montagna, aggiungiamo uno scarponcino da trekking, ma volendo possiamo anche noleggiarlo sul posto. Per gli accessori, immancabili gli occhiali da sole, ma portiamo anche orecchini, bracciale, foulard e cintura. Borsa di tela per il mare e una pochette per la sera, oltre alla borsa che porteremo addosso. Telo mare, caricabatterie e power bank, quest’ultima sarà utile per la spiaggia, ma anche in viaggio.

Pochi capi d’abbigliamento da mixare in modi diversi

Cominciando dall’intimo, consideriamo un reggiseno per ogni giorno che saremo via e qualche slip in più. Poi, ovviamente, non dimentichiamo il costume da bagno. Due bikini e due interi, tra l’altro possiamo utilizzarli anche come top per uscire la sera. Sono indispensabili anche il pigiama, un pantalone a palazzo, un pantaloncino corto e una sottoveste. Passiamo, poi, al busto: top corto nero, magliettina bianca, camicia e blusa satinata. Infine, optiamo per un blazer misto lino da indossare sulla sottoveste ad una cena romantica con vista mare. Aggiungiamo un giacchetto nel caso la sera le temperature calassero troppo.

Quindi, ecco cosa mettere in valigia per un weekend in vacanza per non rimanere senza le cose indispensabili. Grazie a queste combinazioni non avremo mai problemi di cambio look, sia per il giorno che per la sera. Non ci resta che tirare fuori la valigia più resistente e pratica che abbiamo e partire. Se abbiamo in programma di prendere un volo, meglio optare per modelli leggeri ma resistenti. Si sa che il bagaglio in stiva non viene proprio trattato con cura.

