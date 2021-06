La tessera sanitaria ha una scadenza come ogni documento e come tutti i documenti non va persa. Vediamo cosa fare subito dopo lo smarrimento della tessera sanitaria e come ottenere il duplicato.

È necessario agire tempestivamente perché essere senza documento sanitario può creare non pochi problemi. Infatti la tessera va obbligatoriamente presentata in caso di ricovero o di richiesta di assistenza sanitaria di vario genere. In farmacia permette di ottenere lo scontrino valido per scaricare i medicinali dalle tasse. Serve ovviamente per farsi prescrivere analisi o visite specialistiche dal medico di famiglia. Tra l’altro sostituisce anche il vecchio tesserino del codice fiscale che ormai è stampato proprio sulla tessera sanitaria.

Quando scade la tessera sanitaria

Di solito vale sei anni e la data di scadenza è stampata sul lato frontale per essere ben visibile. Inoltre, se la perdiamo oppure il colore un po’ sbiadisce bisogna chiedere velocemente il duplicato.

Cosa fare subito dopo lo smarrimento della tessera sanitaria e come ottenere il duplicato

Come bloccare la carta smarrita? Come ogni documento la tessera sanitaria può essere bloccata. Basta chiamare il numero verde 800030606 attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.

Subito dopo si può pensare a chiedere il duplicato. Basta andare sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e seguire il percorso apposito. È chiamato proprio Servizio di richiesta duplicato tessera sanitaria o tesserino codice fiscale. Bisogna compilare i campi con il codice fiscale del richiedente, che all’occorrenza si può calcolare comodamente on line. Basta digitare calcolo codice fiscale nella ricerca del browser e si otterranno vari programmi gratuiti per calcolarlo.

I residenti all’estero

Gli italiani che si trovino all’estero possono chiedere il duplicato della tessera sanitaria al Consolato italiano del luogo di residenza. L’Agenzia delle Entrate invierà il nuovo tesserino all’indirizzo di residenza oppure presso il Consolato di cui sopra.

Nel sito si possono indicare anche le ragioni della richiesta del duplicato. Se non siamo certi che ce l’abbiano rubata non scriviamo furto, ma solo smarrimento.