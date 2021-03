Cosa fare se il box doccia perde e si allaga tutto il bagno

Di solito il problema di allagare il bagno si presenta se si ha una vasca o una tenda da doccia. Inevitabilmente dell’acqua finirà a terra. Questo perché la tenda a volte non fa il suo lavoro e si sposta mentre si fa la doccia. E se si usa una vasca, non ci sono protezioni che evitano di schizzare acqua ovunque. Ma se si ha un box doccia questo non dovrebbe mai succedere. Se capita di trovare acqua a terra, o addirittura di allagare il pavimento, c’è un problema.

Se il box doccia perde e si allaga tutto il bagno ecco cosa fare

In questi casi, prima di pensare al peggio, bisogna controllare una cosa. Tanto semplice, ma che spesso non è la prima causa che ci viene in mente. Le porte del box doccia. Può capitare che si sia formata della muffa e che quindi le guarnizioni sia difettose. Per questo motivo l’acqua fuoriesce dal box. Oppure una delle ante scorrevoli si è inceppata o è uscita fuori binario. Facendo passare l’acqua. Per rimediare in questi casi è molto semplice. Pulire bene la guarnizione e se necessario cambiarla. E rimettere in asse le porte.

Se non è un problema delle porte si passa allo step successivo

Controllare il silicone sigillante lungo tutta la base del box. Potrebbe essersi rovinato, o rimosso in alcuni punti. E per questo motivo fuoriesce l’acqua. Quindi a questo punto basterà rimboccarsi un po’ le maniche per risolvere il problema.

Prima di tutto bisogna procurarsi del nuovo silicone da applicare. Si può acquistare in ogni ferramenta o negozio per il fai da te. L’importante è chiedere quello sigillante che resiste bene all’acqua. E scegliere preferibilmente quello trasparente, così sarà meno visibile nel box. Ora si può procedere in due modi differenti. O rimuovendo tutta la striscia di silicone rovinato. O applicando il nuovo su quello già esistente.

Dipende molto da quanto si è pratici dei lavori manuali e dal prodotto che si acquista. Se si vuole togliere il vecchio, basterà usare una fonte di calore per rimuoverlo. Va bene anche l’asciugacapelli. E togliere la vecchia striscia con un raschietto. Per poi applicare il nuovo silicone. Se invece si vuole solo rattoppare le parti mancanti basterà pulire bene la zona. Eliminare i residui e aiutarsi con del nastro carta, se serve. Questo per proteggere le piastrelle e il box, e fare una linea più precisa. E applicare il silicone con delicatezza, ma possibilmente con un movimento unico. Senza esagerare con le quantità di prodotto. Poi basterà passare un dito inumidito e con un po’ di detersivo per i piatti sulla striscia appena applicata. Per eliminare l’eccesso e sigillare bene la zona. Il detersivo aiuterà a togliere via più facilmente il silicone dalle mani. E ora basterà farlo asciugare seguendo le istruzioni sulla confezione.

Quindi, se il box doccia perde e si allaga tutto il bagno ecco cosa fare. L’importante è scegliere bene il silicone da applicare. Se si intende fare solo dei rattoppi, assicurarsi di comprare il prodotto giusto. Basterà chiedere aiuto al negoziante che saprà consigliarci al meglio.