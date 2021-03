L’auto negli ultimi anni è diventato uno strumento indispensabile di cui difficilmente riusciamo a fare meno.

Trascorriamo molte ore al suo interno, che sia per andare a lavorare, per appuntamenti o anche solo per fare semplici spese quotidiane.

Quindi è inevitabile dopo tanto tempo al suo interno accumulino diversi e fastidiosi odori.

Niente timore, avremo l’auto sempre profumata grazie a questi semplici metodi naturali.

Stiamo parlando degli oli essenziali, molto conosciuti anche per le loro proprietà benefiche sul nostro umore.

Auto sempre profumata grazie a questi semplici metodi naturali

Infatti, chi passa tante ore in auto lo sa, spesso lo stress e la stanchezza possono prendere il sopravvento.

Basterà versare anche solo qualche goccia dell’olio essenziale prescelto su un cuscinetto di tessuto.

Il posto ideale dove posizionarlo è appenderlo allo specchietto retrovisore, senza precludere la visuale. Altrimenti va anche bene sul cruscotto.

Ci sono tanti aromi tra cui scegliere ma per chi ha problemi di ansia e stress sono consigliate alcune fragranze maggiormente efficaci.

La lavanda è uno degli oli più utilizzati, aiuta ad alleviare la stanchezza e l’emicrania, ne sa qualcosa chi torna a casa sfinito.

Il bergamotto, invece, ci può aiutare a ridurre l’ansia e quindi il ritmo cardiaco, un toccasana per chi è un soggetto nervoso.

Anche la menta piperita è molto indicata per chi soffre d’ansia. E inoltre migliora la concentrazione, fondamentale se passiamo tante ore al volante.

Infine la rosa riesce a donarci positività e a migliorarci l’autostima allontanando la negatività.

Esiste anche un altro metodo per mettere i nostri oli essenziali preferiti nella nostra auto.

Basterà versare l’essenza in una botticella e chiudere con un tappo di sughero, in questo modo l’aroma si sprigionerà per parecchi giorni.

Per concludere, un altro metodo originale è versare qualche goccia di olio essenziale nel contenitore per l’acqua dei tergicristalli.

Nel momento in cui puliremo il vetro, il profumo arriverà anche dentro la nostra auto.

Insomma, in questo modo si avrà l’auto sempre profumata grazie a questi semplici metodi naturali.