Ogni gesto che compiamo abitualmente, anche il più automatico ed involontario, rivela molto della persona che siamo. Carattere, modo di essere, personalità… si possono scoprire e intuire prima ancora di conoscere a fondo una persona. Basta osservare alcuni suoi comportamenti. Oggi proponiamo un piccolo test, apparentemente banale, ma in grado di stupire.

Il test in questione è il modo in cui si strizza il tubetto del dentifricio rivela molto della personalità di una persona.

Qual è il modo migliore

C’è chi lo spreme partendo dal fondo, chi dal centro e chi a casaccio, così come capita. Il modo in cui si strizza il tubetto del dentifricio è una tra le diatribe più diffuse in tutte le famiglie, la causa scatenante delle litigate più stupide tra coppie.

Ma perché ci si arrabbia così tanto? Perché chi si comporta diversamente da noi (tra l’altro per compiere un atto così banale) ci fa così tanto innervosire?

Analizziamo la questione.

Il fatto è così banale che non avrebbe alcun senso ricondurlo ad una mera questione di economia domestica.

E allora? Il problema di fondo sta proprio nel fatto che il modo in cui, di istinto, si sceglie di strizzare il tubetto del dentifricio, è qualcosa che ha a che fare con la propria personalità.

Passiamo alla pratica e vediamo i vari casi.

Dal fondo, arrotolando il tubetto. Tipico di una persona precisa, organizzata e meticolosa, che non ama gli sprechi. Un vero perfezionista che lavora sodo e che vuole sfruttare al massimo le risorse che ha a disposizione.

Dall’alto, vicino al tappo. Classico delle persone diffidenti e che tendono a vedere sempre tutto nero. In genere molto testarde, queste persone fanno affidamento solo su se stesse e, appena ne hanno l’occasione, usano le persone che gli stanno attorno solo per convenienza personale.

Al centro. Tipico di una persona impulsiva ma anche realista e sempre molto attiva. Molto socievoli, queste persone hanno sempre molti amici e amano stare in pubblico.

Dove capita. Atteggiamento tipico di chi è dotato di estro creativo e artistico. Disordinate e ritardatarie croniche, queste persone sanno però vedere “il bello” in ogni aspetto della vita. In genere ottimisti, possono avere talvolta sbalzi d’umore.

