La pulizia del box doccia richiede fatica e tempo, in modo particolare quando si forma la muffa sul silicone. Anche se si pulisce costantemente, ci sono zone difficili da raggiungere e dove si accumula più umidità.

Il box doccia è il luogo ideale per la proliferazione delle muffe, perché è umido e poco arieggiato.

Quando la muffa comincia a formarsi è importante intervenire, in modo da evitare che invada tutto il box doccia.

Esistono dei prodotti naturali, in grado di eliminare la formazione della muffa in poco tempo, e senza particolari sforzi.

Ecco come eliminare la muffa dal silicone della doccia

Uso del bicarbonato

Innanzitutto bisogna grattare leggermente sulle parti interessate e pulire con un panno umido.

Riempire un secchio di acqua e versare una tazza di bicarbonato di sodio.

Versare questo composto, sulle parti dove compare la muffa e farlo agire per circa un ora, in modo che possa assorbire e distruggere la muffa.

Trascorso questo lasso di tempo sciacquare le parti trattate.

Se permangono ancora tracce di muffa, ripetere l’operazione.

Uso dell’aceto bianco

L’aceto bianco è ottimo per igienizzare il box doccia.

Strofinare leggermente, con un panno inumidito in una soluzione di acqua tiepida e aceto bianco, le parti in cui si è formata la muffa.

Procedere con questa soluzione alla pulizia di tutto il box doccia.

Risciacquare tutto per il eliminare l’aceto e asciugare, in modo da prevenire la formazione della muffa.

Come eliminare la muffa dal silicone della doccia e come prevenirne la formazione

Per prevenire la formazione della muffa occorre tenere il box doccia sempre pulito.

Dopo ogni utilizzo, togliere le eventuali tracce di sapone o di shampoo e asciugare i depositi di acqua.

Lasciare il box doccia sempre leggermente aperto, rappresenta un ottima soluzione per far asciugare completamente i depositi di acqua e far evaporare l’umidità.