Ogni tanto capita, spesso nelle case che non sono di nuova costruzione, che poggiando il piede su una piastrella questa genera un suono strano. Un suono che potrebbe essere il preludio a una sorta di effetto domino. Ovverosia, pure le altre piastrelle tenderanno a fare lo stesso suono. Fino a rendersi conto che il pavimento si sta sollevando.

Quando questo succede è chiaro che si tratta, in tutto e per tutto, di un vero incubo. In quanto la stanza rischia di diventare inagibile, specie se non si interviene con tempestività. Vediamo allora quali possono essere le cause in corrispondenza delle quali il pavimento in una casa può tendere a sollevarsi.

Cosa fare quando si solleva il pavimento e come intervenire con urgenza pure quando questo suona a vuoto

Nel dettaglio, le cause del pavimento che si solleva possono essere tante. A partire dalla posa delle piastrelle, che potrebbe essere non corretta, passando per l’utilizzo un collante inappropriato.

Chiamare un tecnico specializzato è la risposta su cosa fare quando si solleva il pavimento. Anche perché, invece, il pavimento potrebbe sollevarsi pure a causa di una perdita d’acqua oppure perché nell’abitazione c’è un’eccessiva umidità. Il tecnico specializzato sicuramente sarà in grado di risalire agevolmente alla causa del problema.

Anche in questi casi, però, prevenire è meglio che curare. Quindi, quando una mattonella al calpestio inizia a fare un rumore sordo, è meglio attivarsi subito. Altrimenti, come sopra accennato, il danno potrebbe tendere a propagarsi.

In più, alle prime avvisaglie è sempre consigliabile chiamare un tecnico specializzato anche quando il pavimento inizia a muoversi e/o a sollevarsi, soprattutto quando questo risulta essere composto da lastre di marmo. In tal caso, infatti, se il problema viene risolto sul nascere, il proprietario dell’immobile se la potrà cavare con un intervento di consolidamento delle lastre.

Quale destino per le piastrelle o per le lastre di marmo che si sollevano, dalla riparazione locale alla sostituzione completa della pavimentazione

Dopo il sopralluogo, il tecnico specializzato indicherà in ogni caso qual è la soluzione migliore. Ovverosia, se intervenire solo sulle singole piastrelle che si muovono oppure rifare del tutto la pavimentazione. Questo anche perché spesso il pavimento non si solleva a causa di perdite d’acqua o a causa di eccessiva umidità tra le mura domestiche ma per un assestamento strutturale dell’edificio.

