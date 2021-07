Alcune volte può succedere di svegliarsi con una voce alterata, bassa e rauca, nel peggiore dei casi può succedere che ci si svegli senza voce.

Questo fenomeno fastidioso crea disagio e sicuramente non ci permette di esprimerci come vorremmo.

Questo problema può dipendere da tantissimi fattori come ad esempio infiammazione alle corde vocali, uso eccessivo della voce, consumo eccessivo di tabacco e alcool. È da intendersi che oltre a quelli elencati possono esserci anche altre cause.

La perdita della voce, chiamata anche raucedine, può essere un fenomeno isolato se così non è consigliamo di consultare il proprio medico di fiducia.

In alcuni casi questo può nascondere problemi più gravi che solo il nostro medico può diagnosticare e consigliare la cura più adatta a noi.

Ecco quali sono i rimedi della nonna quando ci si sveglia senza voce

Se la perdita della voce si presenta come disturbo isolato possiamo tenere in considerazione i rimedi naturali per provare sollievo. Questi, definiti anche della nonna , sono molto utili per placare questo fastidio in modo naturale, semplice ed economico.

Il primo consiglio che ci dà la nonna in caso di voce rauca o perdita della voce è quello di fare dei gargarismi. Questi sono utili per disinfettare il cavo orale in caso di infezioni o infiammazioni. Basta avere un bicchiere con acqua tiepida o a temperatura ambiente, un pizzico di bicarbonato ed ecco che il primo rimedio contro la raucedine è pronto.

Olio essenziale

Da qualche tempo ormai utilizziamo gli olii essenziali per il benessere del nostro corpo, per rilassarci o per pulire casa.

Anche in caso di raucedine possiamo utilizzare questo rimedio del tutto naturale e facilmente reperibile. I più indicati sono l’olio essenziale di cipresso e quello di eucalipto, questi sono utili anche in caso di tosse.

Misceliamo qualche goccia di uno dei due olii essenziali con del miele oppure con un po’ di sciroppo d’acero e infuso di timo. Noteremo presto i benefici e ci sentiremo sicuramente meglio.

Tisana

Anche se in questo periodo dell’anno non è la prima bevanda che vogliamo bere, in realtà una buona tisana aiuta ad idratare la gola.

Per provare sollievo dalla raucedine prepariamo una buona tisana allo zenzero, chiodi di garofano e cannella. Lo zenzero ha proprietà disinfettanti e antinfiammatorie.

