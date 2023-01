Cosa fare per risparmiare 3.500 euro in 1 anno senza sforzo con un trucco che molti stanno seguendo

Il caro vita impone quest’anno più che mai di risparmiare. Accantonare del denaro può sembrare spesso difficilissimo, invece molti si stupirebbero nello scoprire quanto sia semplice. Scopriamo come sia possibile accumulare 3.500 euro in un anno quasi senza accorgersene.

Bollette alle stelle, carrello della spesa impazzito, tutto sta aumentando. Il 2023 si preannuncia un anno economicamente difficile. Forse questo è l’anno buono per iniziare a risparmiare qualche migliaio di euro per le emergenze e dormire sonni più tranquilli. Scopriamo come fare senza privarsi di quasi nulla.

La 2 strade per avere più soldi in banca

Per molti l’idea di risparmiare 3.500 euro alla fine dell’anno potrebbe sembrare quasi irrealizzabile. Invece l’impresa è alla portata di quasi tutti e può essere fatta senza grandi sacrifici e senza privarsi di quasi nulla. Attraverso un’intelligente strategia sarà molto facile risparmiare fino a 3.500 euro in un anno. Ma, attenzione, questo numero è solo un esempio. Volendo potremmo risparmiare anche una cifra maggiore, ma anche minore, per esempio 2.000 euro.

Ovviamente ci sono due strade per incrementare i soldi in banca. La prima è guadagnare più di quello che si spende, la seconda è spendere meno di quello che si guadagna. Questi due concetti solo apparentemente sono simili, in realtà sono molto diversi. Nella maggior parte dei casi è più semplice tagliare le uscite che incrementare le entrate. E allora vediamo come tagliare costi superflui per accumulare 3.500 euro in 12 mesi.

Cosa fare per risparmiare 3.500 euro in un modo davvero semplice

Per risparmiare 3.500 euro in un anno è sufficiente risparmiare circa 290 euro al mese. Questa cifra potrebbe spaventare, ma fa meno paura considerare che per accantonare 290 euro mensili basta risparmiare circa 10 euro al giorno. Quest’importo non è impossibile da mettere via ogni giorno facendo delle piccole rinunce.

Ci sono numerosi modi per risparmiare 10 euro al giorno. Per esempio, rinunciare alla colazione al bar e prendere un caffè o due in meno porta a un risparmio giornaliero tra 4 e 5 euro. Non mangiare fuori ma portarsi il cibo da casa, fa risparmiare tra 10 e 15 euro al giorno. Attenzione, portarsi il cibo da casa può essere anche una scelta salutare. Ci permette di mangiare alimenti leggeri e poco calorici e ci dà più tempo anche per una passeggiata nella pausa pranzo. Si può cominciare gradualmente 2 volte la settimana per poi aumentare il numero dei giorni.

La strategia per fare fruttare i soldi accantonati

Se proprio non vogliamo rinunciare al pranzo, possiamo limitarci alla colazione a casa e a ridurre di una o due unità i caffè giornalieri. Se l’obiettivo è familiare, e se questa strategia la adottano entrambi gli adulti, ecco che ogni giorno si risparmiano 10 euro. Un pranzo o una cena fuori in meno al mese possono aiutare a raggiungere l’obiettivo dei 300 euro.

Abbiamo scoperto cosa fare per risparmiare 3.500 euro in modo realmente semplice. Ma i 300 euro mensili dove collocarli fisicamente? Un tempo si usava il salvadanaio. Oggi si possono utilizzare i conti di deposito o i Buoni postali. Per esempio, il primo del mese si possono mettere i soldi su un conto vincolato a 12 mesi. Ogni mese si aggiunge la cifra risparmiata. Facendo in questo modo, alla fine dei 12 mesi avremo ottenuto circa 3.500 euro.