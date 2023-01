Ecco perché spiare il partner! Si rischiano le corna! Parola d’oroscopo

Il primo fine settimana del 2023, secondo le stelle, sarà negativo per tanti segni. Sono in pochi quelli che si godranno un weekend rilassante. E c’è un segno che è a rischio corna e dovrà vigilare sul partner. Ecco quale.

Scopriamo come se la caveranno tutti i segni zodiacali nel primo weekend del nuovo anno. Tra alti e bassi, tanti avranno bisogno di relax e altri, al contrario, di puro movimento. Per parecchi problemi col partner all’orizzonte. Ecco perché spiare il partner sarà utile! Vediamo nel dettaglio ciascun segno.

Sarà un fine settimana all’insegna degli incontri con gli amici per l’Ariete, dopo la pausa dovuta alle festività natalizie. Il classico “ci vediamo per un caffè” non deve essere solo una promessa. Anche perché ci racconteranno dei pettegolezzi che ci riguardano.

Aria di grandi novità per il segno del Toro che, però, non sono positive. I malumori che sono emersi durante questi giorni di forzata convivenza potrebbero portarci a una soluzione drastica. Con il partner non funziona più e, forse, è arrivato il momento di cambiare.

Saranno giorni, invece, positivi quelli che aspettano i nati sotto il segno dei Gemelli. Infatti, anche gli altri ci guardano con occhi decisamente diversi. Non solo gli amici e già questo ci fa piacere, ma anche il nostro partner. Ai suoi occhi, sembreremo una persona nuova ed è una bella sensazione.

Il Cancro si darà al benessere attivo, mentre un’amica ha bisogno del Leone

Non è stato un grande Capodanno quello che hanno passato alcuni del Cancro. Per fortuna, il fine settimana lungo capita a proposito per ritrovare un poco di serenità. Meglio farlo da soli, senza vedere gente. Magari, è il momento buono per iniziare uno sport e buttare giù i chili di troppo.

Weekend alla Spa per il Leone, magari in buona compagnia, che non guasta mai. Farlo con una nostra amica è l’occasione per lei di aprirsi e confidarsi. E noi sapremo darle i consigli giusti, facendoci sentire meglio.

Fine settimana fondamentale per la Vergine. Dopo qualche incertezza, finalmente una persona si farà avanti e ci dichiarerà i suoi sentimenti. Pur sperandolo, saremo impreparati. Coraggio, che le stelle premieranno l’unione.

Per la Bilancia, viaggio in vista nel fine settimana e ha voglia di divertirsi il Sagittario

Che goduria per la Bilancia che avrà, finalmente, un weekend come non le capitava da tempo. Prenderemo la macchina e ci faremo una 3 giorni in una Regione, magari che costa anche poco. Sarà una decisione impulsiva, ma ben ripagata.

Ecco perché spiare il partner! Attenzione alle corna! E lo Scorpione dovrà diventare un agente segreto se vorrà scoprire il tradimento di chi sta a fianco. Infatti, i sospetti che abbiamo potrebbero essere fondati.

Ha ancora voglia di divertirsi come a Capodanno il Sagittario. E fa bene a godersela, visto che l’anno non sarà poi così leggero da affrontare. Per fortuna, i mezzi non ci mancano per uscirne vincenti.

Ecco perché spiare il partner! Potremmo rischiare le corna! E non solo lo Scorpione

Problemi di cuore renderanno amaro il Capricorno. Non solo lo Scorpione, ma anche chi è nato sotto questo segno rischia di scoprire le corna del partner. Faremo bene a controllare le sue scuse.

Giorni quasi noiosi per l’Acquario che deve riprendersi dopo i bagordi dei giorni passati. Un po’ di televisione e qualche film romantico sono la ricetta perfetta per prepararsi al rientro al lavoro più sereno.

Sarà un fine settimana attivo per i Pesci. Altro che divano, ma movimento allo stato puro. Abbiamo voglia di passeggiare, correre, fare ginnastica all’aperto, anche se fa freddo. Tanta energia nasconde qualcosa?