Cosa fare nel fine settimana a maggio vicino a Torino per divertirsi e scoprire una città meravigliosa

Nei fine settimana di maggio scegliamo Saluzzo e i suoi eventi. Tra questi la Mostra dell’Antiquariato nell’ambito della manifestazione START.

Nei fine settimana di maggio tanti stanno scegliendo mete alternative e particolari. Chi ha più tempo a disposizione potrebbe optare per Malta o Los Angeles, in California. Oltre al solito mare anche cittá, magari piccole ma ricche di bellezza. Tra queste troviamo Saluzzo, in Piemonte. Una piccola cittá dalla storia medievale che sorge a pochi chilometri da Torino. Perfetta per essere visitata velocemente in poche ore o con più tranquillitá in un paio di giorni. Proprio questo fine settimana a Saluzzo si svolgerá una delle mostre più attese dell’anno, quella dell’Antiquariato. Un evento che si inserisce all’interno di Start e che attira centinaia di visitatori anche dalle zone limitrofe. Un evento che unisce arte, architettura e antiquariato che si svolge in alcuni dei posti più significativi di Saluzzo. Ma vediamo con attenzione in che cosa consiste questa manifestazione e alcuni dettagli più tecnici come, per esempio, gli orari.

Cosa fare nel fine settimana a maggio vicino a Torino

Gli amanti dell’ antiquariato si dovranno trovare alla Castiglia di Saluzzo. Un tempo castello dei Marchesi divenne, poi, un carcere per poi trasformarsi in un museo. Proprio in questo posto ricco di storia avrà luogo la mostra in questione. La Mostra dell’Antiquariato ci permetterà di venire a contatto con una realtà davvero interessante, con le storie degli antiquari e con i loro oggetti molto pregiati. Non solamente tavoli e armadi ma anche quadri e sculture da collezione. Tra gli espositori ne troveremo anche provenienti dall’estero, dalla Spagna e dalla Francia.

Arte Contemporanea

Una volta terminata la Mostra dell’Antiquariato inizierà Start Arte, evento focalizzato sull’Arte Contemporanea. Per quanto riguarda i luoghi dell’evento, Il Quartiere presso la Ex Caserma Mario Musso, in Piazza Montebello, i Giardini dell’Annunziata presso la Fondazione Scuola APM e alla Castiglia. Oltre ad ammirare le esposizioni si potrà partecipare a workshop adatti anche ai bambini.

Quando

La Mostra dell’Antiquariato di Saluzzo è stata inaugurata lo scorso fine settimana, il 12 maggio e sarà visitabile fino al 21 maggio. Per quanto riguarda gli orari, invece, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 20 mentre il sabato e la domenica dalle 10 alle 20. Il biglietto ha un costo di 10 euro mentre entrano gratuitamente i ragazzi fino ai 16 anni. Start Arte inizierà, invece, il 27 maggio e sarà disponibile fino al 18 giugno. Ecco cosa fare nel fine settimana a maggio vicino a Torino per divertirsi e acculturarsi.