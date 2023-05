Tutti i sintomi della dismorfia e i vip che ne soffrono da Federica Pellegrini a Robert Pattinson 

Sono diversi i vip che soffrono del disturbo da dismorfismo corporeo, detto anche dismorfia o dismorfofobia, ma ecco tutti i dettagli su che cosa si tratta, quali sono i sintomi e come si può gestire e trattare.

Si parla di dismorfismo corporeo quando una persona è eccessivamente preoccupata per un suo difetto fisico che per gli altri è lievemente accennato oppure addirittura inesistente. Si tratta di un disturbo mentale ossessivo compulsivo che compromette l’attività sociale e lavorativa in modo molto significativo e serio.

Diversi studi hanno dimostrato che questo disturbo insorge nell’adolescenza, in genere, ed è maggiormente presente nelle donne. Ci sono vip che lo hanno confessato pubblicamente. Parliamo della più recente confessione di Federica Pellegrini, ma anche di Kim Kardashian, Uma Turman, Miley Cyrus che ne hanno parlato in diverse interviste.

Non sono immuni gli uomini. Qualche mese fa è arrivata la confessione di Marco Mengoni, ad esempio, ma ne hanno sofferto anche Michael Jackson e Robert Pattinson. Questo disturbo può sopraggiungere in fasi diverse dell’età, ma tutti sono accomunati da un profondo senso di disagio e di vergogna.

Noi cercheremo di capire, qui di seguito nell’articolo, tutti i sintomi della dismorfia con particolare attenzione alle cause, alle conseguenze, alla diagnosi e ai trattamenti possibili. Siamo in grado di farlo grazie a illustri esperti e grazie alla testimonianza di chi l’ha provato o lo sta provando ancora oggi.

Tutti i sintomi della dismorfia con cause e conseguenze

Non è facile per gli studiosi determinare quali sono le cause di questo disturbo perché coinvolgono la sfera psicologica, emotiva e biologica di una persona. Alla base, tuttavia, sembra esserci una debolezza emotiva e psicologica, spesso conseguente ad abusi o traumi.

Di conseguenza, una persona affetta da questo disturbo è portata ad esagerare un suo difetto fisico oppure ad inventarlo e vederlo continuamente allo specchio anche se questo non è presente. I sintomi sono:

guardarsi continuamente allo specchio ;

; ossessivo controllo del “difetto fisico”;

del “difetto fisico”; uso di molto trucco per coprirsi il viso il più possibile;

per coprirsi il viso il più possibile; lavarsi continuamente e in modo eccessivo;

e in modo eccessivo; cambiarsi i vestiti più volte durante la stessa giornata;

durante la stessa giornata; evitare di incontrare le persone.

Se il disturbo è molto grave si possono manifestare episodi come strapparsi i capelli, ricorrere a terapie ormonali o interventi chirurgici. Nel 30% dei casi più gravi si arriva al tentativo di suicidio secondo le ricerche svolte da Katharine Anne Philips e Dan J. Stein rispettivamente del Weill Cornell Medical College e dell’Università di Cape Town.

Diagnosi e trattamento

La psicologa e psicoterapeuta Samanta Travini ci informa che la diagnosi deve avvenire dopo la valutazione clinica del paziente con storia, anamnesi, accurato rapporto psicologico. Una volta diagnosticato questo disturbo e in quale intensità, si ricorre ad una terapia multidisciplinare.

Sicuramente serve una terapia cognitivo-comportamentale per far prendere consapevolezza al paziente e affrontare questo problema, ma è prevista anche l’assunzione di farmaci, in particolare inibitori della serotonina. Tuttavia, solamente rivolgendosi ai professionisti del settore è possibile trovare informazioni dettagliate e iniziare un percorso adeguato.