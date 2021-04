La prima grossa differenza è quella tra il cane randagio e di un proprietario. Cosa fare e chi paga se il cane provoca un incidente stradale con seri danni e responsabilità penale? Prima di tutto non è detto che la vittima del sinistro abbia diritto ad un risarcimento. Infatti, come in ogni incidente il guidatore deve usare la massima attenzione e diligenza possibile. Infatti, se la presenza dell’animale è percepita per tempo, il conducente deve fermarsi o evitarlo. Se invece lo investe, e magari cade dalla moto, non ha diritto a nessun risarcimento.

Se il cane è l’unica causa dell’incidente

In questo caso la vittima ha diritto al risarcimento. A chi chiederlo? Qui scatta la differenza tra cane randagio e cane con padrone.

L’incidente con il cane randagio

In questo caso il malcapitato deve verificare se in quella Regione il servizio di accalappiacani è affidato al Comune o alla Asl. Cosa fare e chi paga se il cane provoca un incidente stradale con seri danni e responsabilità penale? Paga quella amministrazione che non ha saputo esercitare bene il suo servizio di accalappiacani alla quale va mandata la richiesta di risarcimento danni.

L’incidente con il cane che ha un padrone

Invece se il cane appartiene a qualcuno questo soggetto è responsabile sia in sede civile per i danni che in sede penale. Importante ricordare che questa responsabilità ricade su qualsiasi soggetto abbia il cane in custodia. Può trattarsi anche della dog sitter o dell’amico che porti il nostro cane fuori in modo occasionale, magari perché siamo malati.

Rari i casi in cui c’è un’assicurazione

Difficilmente l’automobilista o il motociclista saranno assicurati contro i danni provocati da un animale sfuggito al controllo. Quindi il risarcimento dei danni rimane a carico del padrone o custode del cane come persona fisica. Se i danni sono alti bisogna sperare che quella persona abbia denaro a sufficienza per poterli risarcire.

Inoltre, ci sarà una multa a carico di chi lascia che il cane scappi di casa. La multa va da 25 a 258 euro, cifra che si aggiunge ai danni da pagare al privato malcapitato.