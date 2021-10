In cerca di un piatto sostanzioso e scenico per il pranzo della domenica? L’ideale potrebbe essere portare l’autunno in tavola con questo primo piatto con due ingredienti tipici della stagione. Tra gli ingredienti principali del piatto c’è anche la salsiccia, ma castagne e funghi porcini richiamano ancora di più i colori, i profumi e i sapori dell’autunno.

Questa preparazione si adatta a diversi tipi di pasta: dalle farfalle alle tagliatelle ai tortiglioni. Nel nostro caso useremo questi ultimi, ma ciascuno può decidere a seconda delle proprie esigenze e gusti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Portare l’autunno in tavola con questo primo piatto con due ingredienti tipici della stagione

Ingredienti per 4 persone

320 g di tortiglioni (o di una pasta a propria scelta);

300 g di salsiccia;

q.b. di olio extravergine di oliva;

1 spicchio di aglio;

sale e pepe q.b.;

300 g di funghi porcini;

200 g di castagne;

q.b. di parmigiano grattugiato (facoltativo).

Preparazione

Incidere le castagne e lasciarle in ammollo in acqua per un paio di ore.

Asciugarle e distribuirle lungo una leccarda foderata di carta da forno.

Cuocerle a 180° per mezz’ora circa.

Approfittare di questo lasso di tempo per mondare e tagliare i funghi porcini, far rosolare l’aglio in padella e sbudellare e sbriciolare la salsiccia in padella.

Mettere anche i funghi nella padella, mescolare, regolare di sale e far cuocere il tutto.

Coprire la padella con il coperchio e lasciar cuocere gli ingredienti a fuoco dolce per una decina di minuti circa.

Preparare la pasta

Prendere una pentola con abbondante acqua salata al suo interno e metterla a bollire, per poi versare la pasta al suo interno.

Sbucciare le castagne e tritarle con l’aiuto di un coltello.

Scolarla quando è ancora al dente e mantecarla con il condimento preparato in precedenza e assieme alle castagne tritate.

Servire con l’aggiunta di una spolverata di parmigiano, se lo si desidera.

Avanzano dei funghi porcini? Ecco una ricetta da provare per cucinarli. Con il resto delle castagne, invece, si possono preparare dolci di cui la nostra tradizione offre molti esempi o optare per conservarle in modo tale da mantenerle fresche il più a lungo possibile.