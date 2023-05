Interessante segnale di acquisto per STMicroelectronics: nuovi massimi annuali in arrivo?

Il 2023 era iniziato per STMicroelectronics guadagnando il 50% circa entro i prime tre mesi dell’anno. Il mese di aprile, però, è stato completamente da dimenticare visto il ribasso di circa il 25% dai massimi. Con maggio le cose sembrano volgere al meglio. Dopo avere toccato la massima estensione del ribasso in corso, infatti, le quotazioni hanno dato cenni di ripresa e un interessante segnale di acquisto per STMicroelectronics potrebbe essere scattato. Siamo, quindi, in presenza di una ripartenza al rialzo?

Perché comprare e perché non comprare le azioni della società italo-francese

Prima di entrare nel dettaglio possiamo dire che, con elevate probabilità, le ragioni per comprare il titolo sono sicuramente superiori a quelle per cui varrebbe la pena venderlo.

Incominciamo col dire che, al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell’azienda risultano particolarmente elevati e sono tra i più elevati della Borsa. L’attività dell’azienda, quindi, è particolarmente redditizia. Anche la situazione finanziaria della società appare eccellente. In generale i fondamentali STMicroelectronics sono particolarmente buoni e rappresentano un valore aggiunto per il titolo.

Anche dal punto di vista dei multipli di mercato STMicroelectronics è molto interessante. Con un rapporto prezzo/utili di 9,18 per 2023 e di 9.1 per 2024, la società è tra le più economiche sul mercato. Inoltre, nell’ultimo anno, gli analisti che si occupano del titolo hanno rivisto nettamente al rialzo le previsioni di utili per azione.

Non deve sorprendere, quindi, che il prezzo obiettivo medio esprima una sottovalutazione di circa il 40%. Tuttavia, prezzi obiettivo degli analisti del consensus differiscono notevolmente tra loro, si passa da una sottovalutazione del 90% circa a una sopravvalutazione del 20% circa. Ciò suppone giudizi divergenti e/o una difficoltà nel valutare l’azienda.

Per concludere ricordiamo che il gruppo distribuisce un dividendo dal rendimento molto ridotto. Pertanto non fa parte delle società su cui puntare nel caso si sia interessati a rendimenti elevati.

Interessante segnale di acquisto per STMicroelectronics: nuovi massimi annuali in arrivo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 16 maggio a quota 39,485 €, in rialzo dell’1,86% rispetto alla seduta precedente.

Dopo avere toccato la massima estensione ribassista della proiezione in corso (linea continua) in area 37,6 €, le quotazioni hanno iniziato a recuperare e la rottura della resistenza in area 39,34 € potrebbe essere un interessante segnale di acquisto. Questo livello, infatti, rappresenta il primo ostacolo lungo il percorso della proiezione rialzista (linea tratteggiata) che ha come obiettivo più probabile area 42,7 €, a seguire gli altri indicati in figura. Sicuramente un livello molto importante potrebbe passare per area 48,2 € in corrispondenza dei massimi annuali.

