E siamo giunti alla fine di questo straordinario anno per i mercati azionari. Molti non ci avrebbero scommesso un nichelino su questo rialzo, altri invece sono andati controcorrente o rimanendo a bordo campo oppure puntando a favore di ribassi. Una performance questa che era stata preventivata dalle serie storiche dal 1898 ad oggi e dai relativi calcoli statistici. Avvalorata poi dal barometro della prima settimana dell’anno e del mese di gennaio. Il prossimo anno è atteso ulteriormente al rialzo ma non dovrebbero ripetersi queste performance. Cosa faranno i mercati nell’ultima settimana dell’anno?

La tendenza settimanale

Alla chiusura della seduta di contrattazione del giorno 22 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi sugli indici azionari analizzati:

Dax Future

16.960

Eurostoxx Future

4.592

Ftse Mib Future

30.598

S&P500

4.719,19.

Questi dati definiscono questo scenario con elevate probabilità. C’è da tenere conto che l’ultima settimana dell’anno è condizionata dall’effetto TOM che dovrebbe portare positività. e poi dalla ciclicità che vuole l’ultima settimana di un anno positivo chiudere sui massimi. Comunque sarà una settimana con scambi rarefatti e corta. Infatti lunedì, il giorno di Natale, rimarranno chiusi tutti i mercati, mentre il 26 Wall Street riaprirà i battenti. Non sono attesi dati macroeconomci importanti. Tecnicamente possiamo dire che l’anno borsistico si è chiuso questo venerdì e che da ora in poi impererà probabilmente l’inerzia. Tutti oggi guardano all’anno che verrà e a quello che potrebbe accadere dopo la scadenza del setup statico del 6 gennaio. Questa è la data dove gli scambi torneranno alla normalità e da questo punto temporale si inizieranno a valutare già le possibili dinamiche per il nuovo anno.

Cosa faranno i mercati nell’ultima settimana dell’anno: occhio comunque a questi livelli

Il trend rimarrà rialzista se le chiusure di settimana prossima saranno superiori a:

Dax Future

16.855

Eurostoxx Future

4.546

Ftse Mib Future

30.367

S&P500

4.689.

Vedremo cosa accadrà. Non attendiamo comunque grossi movimenti, le feste sono già in corso. Buon Natale a tutti! Ora i mercati entreranno in una fase laterale con pochi spunti e continui falsi segnali intraday.

