3 azioni da comprare nel 2024 per guadagnare in Borsa secondo l’IA di Google

Il dibattito sull’intelligenza artificiale è più attuale che mai. Anche Alphabet, società madre di Google, ha creato il proprio modello di IA, capace anche di fornire utili informazioni per gli investitori. Ecco quali azioni consiglia di comprare nel 2024.

Fino a che punto l’intelligenza artificiale può essere di aiuto all’uomo? È una domanda a cui è difficile dare una risposta senza cadere nei soliti luoghi comuni.

La maggior parte delle persone ha sentito parlare di ChatGPT, una piattaforma che in molti hanno provato per togliersi uno sfizio. In meno, invece, conoscono Bard LLM, intelligenza artificiale sviluppata da Google e che è nota proprio per le sue innumerevoli capacità.

Tra queste ci sarebbe anche quella di dare suggerimenti a chi investe in Borsa. Ecco 3 azioni da comprare nel 2024 secondo Bard LLM.

Coinbase (COIN)

Con l’aumento della domanda delle criptovalute la piattaforma Coinbase ha conosciuto una crescita esponenziale che dovrebbe proseguire anche nel 2024.

Proprio per questo, l’intelligenza artificiale Bard LLM consiglia di investire in questo titolo azionario.

Microsoft (MSFT)

La nota azienda sta investendo massicciamente in nuove tecnologie, compresa l’intelligenza artificiale. Proprio per questo, secondo l’IA di Google, Microsoft dovrebbe continuare a crescere esponenzialmente e al momento sembra avere ben pochi rivali nel settore informatico e tecnologico in generale.

3 azioni da comprare nel 2024 secondo l’IA di Google: Apple (AAPL)

Come Microsoft, Apple non ha bisogno di alcuna presentazione. In fin dei conti, è risaputo si tratti di un leader nel mercato degli smartphone e dei computer, che sta a sua volta investendo in nuove tecnologie, come sottolinea l’IA di Google. Ha un valore stimato di 2.960 miliardi di dollari e nel 2024 lancerà sul mercato il primo modello di iPad pieghevole, oltre ad altre importanti novità.

