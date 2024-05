Cosa farà Wall Street da ora in poi? Attenzione a Tesla

La settimana è stata tutta al rialzo. Il trend di breve è tornato rialzista ma non si deve dimenticare che a fine aprile i grafici hanno generato un segnale ribassista, swing che in contesti similari ha fatto iniziare ribassi anche di medio periodo. Cosa farà Wall Street da ora in poi? Andiamo a tracciare una breve mappa di prezzo e tempo per mantenere il polso della situazione.

Le società di Elon Musk

X.AI Corporation, società di intelligenza artificiale di Elon Musk, si appresta a concludere un round di investimenti stimato intorno a 18 miliardi di dollari, sebbene la somma esatta non sia stata ancora definita. Inizialmente si mirava a raccogliere 6 miliardi di dollari, con il coinvolgimento di Sequoia Capital. I dettagli, inclusi il valore finale dell’azienda e il cronoprogramma, potrebbero subire variazioni. La richiesta di investimento ha evidenziato i successi di Musk con Tesla e SpaceX, sottolineando che X.AI utilizzerà dati di alta qualità acquisiti da X (precedentemente noto come Twitter). L’acquisizione di tali dati è fondamentale per sviluppare modelli linguistici estesi, che costituiscono la base dei sistemi di intelligenza artificiale conversazionale. Questo potrebbe posizionare X.AI come un concorrente significativo contro altre organizzazioni ben capitalizzate, come OpenAI, dietro ChatGPT.

Le autorità legali americane stanno indagando su Tesla (NASDAQ: TSLA) per presunta frode in titoli o per via telematica, valutando se l’azienda abbia fornito agli investitori informazioni false sulle capacità di guida autonoma dei suoi veicoli elettrici. Sebbene Tesla abbia avvertito i conducenti di rimanere vigili e pronti a intervenire, il Dipartimento di Giustizia sta esaminando altre affermazioni, incluso il suggerimento che i veicoli possono operare senza intervento umano. Le funzionalità Autopilot e Full Self-Driving di Tesla non consentono un’operatività completamente autonoma, pur supportando la guida con sterzata, decelerazione e mantenimento della corsia. Le autorità statunitensi hanno esaminato diverse collisioni coinvolgenti veicoli Tesla con Autopilot attivato. Anche la Securities and Exchange Commission sta esaminando le dichiarazioni di Tesla sulle tecnologie di assistenza alla guida. L’indagine potrebbe portare a accuse penali, sanzioni regolamentari o a nessuna azione. Le autorità non hanno ancora preso una decisione definitiva.

Come è messo il grafico di Tesla?

Dopo il rimbalzo delle ultime due settimane iniziato a ridosso della media mobile a 400 settimane, i corsi si stanno indebolendo e si riteie plausibile che presto ci psosa essere un nuovo test dei minimi annuali (area 138,80). Nuovi rialzi invece, con ritorni sopra 198,87.

Cosa farà Wall Street da ora in poi? I livelli di breve termine

La giornata di contrattazione del 10 maggio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

39.512,84

Nasdaq C.

16.340,87

S&P500

5.222,68.

La tendenza di breve termine è ritornata rialzista: nuovi ribassi con chiusure settimanali inferiori ai seguenti livelli

Dow Jones

38.689

Nasdaq C.

16.197

S&P500

5.142.

Se il rialzo continuerà potrebbe portare a un massimo rilevante a ridosso del setup del 23 maggio come calcolato dai nostri algoritmi.

