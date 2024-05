I telefoni cellulari hanno subito una grandissima evoluzione nell’ultimo ventennio. Sono diventati sempre più user friendly e capaci di sostituire quasi in tutto e per tutto computer e tablet, nonché di fare foto di qualità sempre migliore. Tuttavia, incredibilmente alcuni vecchi modelli potrebbero avere un valore persino maggiore di quelli attuali sul mercato. Infatti, i collezionisti sono pronti a fare carte false pur di entrarne in possesso. In particolare, c’è un cellulare che di recente è stato venduto all’asta ad un prezzo altissimo. A quale ci stiamo riferendo? Scopriamolo a breve.

L’iPhone ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nell’ambito della telefonia. Il primo modello è diventato subito richiestissimo. Con il passare degli anni ne sono usciti di nuovi e con funzioni sempre maggiori. Tuttavia, ad oggi ad avere più valore è proprio l’iPhone 1.

Hai questo vecchio cellulare? Purché sia ancora sigillato e quindi in perfette condizioni, puoi provare a rivenderlo ad un collezionista. Infatti, facendolo avrai la possibilità di guadagnare non pochi soldi. Scopriamo quanti.

Hai questo vecchio cellulare? Il suo valore adesso è esorbitante

Sembra incredibile, ma l’iPhone 1 è ricercatissimo in tutto il Mondo. È davvero raro trovarne ancora in circolazione, soprattutto se parliamo di modelli in perfette condizioni e cioè ancora sigillati e quindi dotati di caricatore funzionante.

A quanto si può vendere

Basti sapere che un iPhone 1 risalente al 2007 e in eccellenti condizioni di conservazione è stato rivenduto all’asta ad un prezzo molto elevato. Stiamo parlando di ben 60.000 euro, molto più della somma a cui è stato acquistato.

Insomma, chi lo ha rivenduto può dire di aver fatto un vero e proprio affare. La vendita è avvenuta negli ultimi anni e, se si considera che nel 2019 un iPhone 1 fu valutato ”soli” 5.000 euro, è facile immaginare che il prezzo di questo modello sia destinato ad aumentare ulteriormente con il passare del tempo. Anche se ad un prezzo minore, anche i primi modelli di IPod sono ricercatissimi dai collezionisti. Ovviamente, anche in questo caso è necessario che il cellulare da rivendere sia in eccellenti condizioni e posto in una confezione mai aperta.

