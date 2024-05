Mercati azionari verso ulteriori rialzi? Puntare su Stellantis?

I grafici e i prezzi tornano al rialzo. Dopo il 6% di ribasso del mese di aprile, in poche giornate i mercati si sono portati a ridosso dei massimi annuali. La prossima data rilevante a parer nostro sarà il 23 maggio. Mercati azionari verso ulteriori rialzi? Parrebbe. La storia in contesti similari ha dato il seguente consiglio: la cautela e calcolare i pesi dei propri portafogli sempre secondo le esiegnze ed il profilo di rischio ma non accantonando mai nessuna ipotesi, anche quella che ai più parrebbe inìmpensabile. Pensare a male a volte salva la pelle. Questo sigmfica che non si deve mai abbandonare il money management.

Puntare su Stellantis?

Nonostante sfide recenti, Stellantis (STLA) è vista con ottimismo da RBC Capital per una possibile ripresa, mantenendo un outlook positivo con un obiettivo di prezzo di 31 euro. Nonostante una caduta del 25% dal 20 marzo, il titolo Stellantis presenta un rapporto più interessante rispetto a concorrenti come GM e Ford, considerando i margini di profitto superiori e la minore quota di mercato nei veicoli elettrici. Gli analisti prevedono un’impennata del prezzo del titolo in occasione di un evento per gli investitori previsto a giugno, che potrebbe innescare un cambiamento positivo.

Nel primo trimestre, la produzione ridotta ha influenzato i risultati di Stellantis, ma le proiezioni per la seconda metà dell’anno sono positive, con lanci previsti di nuovi veicoli commerciali e tradizionali in Europa. La strategia commerciale solida, soprattutto nei veicoli commerciali, dovrebbe contribuire significativamente agli utili. L’introduzione di modelli tradizionali aggiornati in Europa, insieme alla gestione strategica della produzione di veicoli elettrici, è prevista per aumentare gli utili complessivi.

L’evento per gli investitori a giugno è visto come un potenziale punto di svolta per le azioni di Stellantis, con previsioni positive che indicano una possibile ripresa in arrivo, offrendo opportunità agli investitori.

Quali sono le raccomandazioni degli analisti sul titolo come risulta dal sito Marketscreener?

Raccomandazione media Accumulate

Numero di analisti 25

Ultimo prezzo di chiusura 20,23 EUR

Prezzo obiettivo medio 27,42 EUR

Differenza / Target Medio +35,56%.

In base a quanto appena letto secondo gli analisti le azioni Stellantis ai livelli attuali sarebbero sottovalutate del 35,56%.

Studio del grafico

Mercoledì 8 maggio con il minimo a 19,648, le aizoni si sono appoggiate sulla media mobile a 200 giorni. Questo potrebbe essere un buon supporto dal quale ripartire. Per il momento, la tenuta di 19,648 potrebbe portare i prezzi nel breve termine verso area 21,24/21,83 (denti e mascella dell’Alligator Indicator su base giornaliera).

Mercati azionari verso ulteriori rialzi?

La giornata di contrattazione del 10 maggio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.888

Eurostoxx Future

5.073

Ftse Mib Future

34.377

S&P500

5.222,68.

In base ai nostri algoritmi, la tendenza è rialzista: nuovi ribassi con chiusure settimanali inferiori ai seguenti livelli di prezzo

Dax Future

18.161

Eurostoxx Future

4.900

Ftse Mib Future

33.225

S&P500

5.142.

Si procederà per step.

