Vita da nababbo per Amadeus e Gianni Morandi, per Sanremo il cachet è da urlo

Quasi tutto pronto per la prossima edizione del Festival di Sanremo ed ecco quanto guadagnerà Amadeus, Gianni Morandi e le due lady Chiara Ferragni e Francesca Fragnani. Rimane l’ufficiosità sui nomi delle altre donne co-conduttrici.

Da anni in forza alla RAI, Amadeus salpa verso Sanremo dopo la conduzione in diretta di “L’anno che verrà”, il 31 dicembre scorso dal cuore di Perugia. E proprio dal mega palco del Capodanno di RAI Uno, Amadeus annuncia i due ospiti (tra gli altri) che avrà a Sanremo: Blanco e Mahmood. Permane ancora un alone di mistero sulle altre co-conduttrici al fianco del super mattatore. Ieri è iniziato a serpeggiare il nome di Sofia Goggia, campionessa olimpionica nel 2018 e vincitrice di 3 coppe del Mondo nella discesa libera. Altra papabile è anche la giornalista del TG1 Giorgia Cardinaletti.

I super conduttori

Ma veniamo ai nomi certi. Oltre Amadeus che pare avere in tasca un contratto fino al 2024 (a meno che questo non contenga riserve e postille!) ci sarà Gianni Morandi. Sarà la spalla fedelissima del primo conduttore. Poi la quota rosa è degnamente rappresentata da Chiara Ferragni che apre e chiude il Festival con la presenza per tutta la prima e l’ultima serata. Nel mezzo ci sarà la “belva” Francesca Fragnani, che è tra le pochissime in grado di mettere in imbarazzo e scavare a fondo nell’interlocutore di turno.

La resa dei conti per Ama, Morandi, la Ferragni e la Fragnani

I cachet non sono un mistero e le cifre sarebbero tali da poter ben dire che si tratta certamente di vita da nababbo per Amadeus e Gianni Morandi. Ma anche Chiara e Francesca non se la cavano male. Il padrone di casa guadagnerebbe circa 70mila euro a puntata per un totale di 350mila euro. Poco meno per l’eterno ragazzo che andava “a cento all’ora” Gianni Morandi. Si vocifera gli spetterebbe la cifretta di 60mila euro a serata per un totale di 300mila euro. Un bel ristoro a fronte certamente di un lavoro intenso e di talento.

Le due lady la cui presenza è certa da tempo, avranno un ruolo meno intensivo rispetto a quello di Gianni Morandi. Il cantautore infatti rappresenterà per Ama l’appoggio non solo sul palco ma anche in tutto ciò che può capitare dietro le quinte. Rimane il dato che comunque la Direzione artistica è completo appannaggio di Amadeus. L’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni pare porterà a casa 50mila euro a serata, cioè 100mila dalla partecipazione alle due giornate. Si scende invece per Francesca Fragnani: sul suo conto gli indiscreti conterebbero 30mila euro a serata. Rimarrebbe da ufficializzare qualche altro nome femminile che andrà a coprire la terza serata.