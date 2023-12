Stasera è attesa la decisione della FED. Gli addetti ai lavori danno quasi per scontato che l’inflazione continuerà a rientrare, la crescita alla luce degli ultimi rialzi dei tassi, subirà alcuni conttaccolpi e quindi, la Banca centrale americana inizierà a tagliare i tassi di interesse nel secondo semestre del prossimo anno. Soft landing o recessione? Le opinioni in merito divergono. Cosa farà la FED? Le attese sui tassi e sui mercati di Wall Street?

L’atteggiamento della Banca centrale

Durante tutto il 2022 quando la FED ha alzato ripetutamente i tassi di interesse, gli addetti ai lavori di volta in volta sono stati sconfessati sui loro effetti. La loro attenzione è stata posta sulla curva dei rendimenti e in base alla loro inclinazione (i tassi a breve più alti di quelli a lungo), come era accaduto più voltre in passato, si proiettava una severa recessione alle porte. Oggi, lo scenario più accreditato sembrerebbe invece quello del soft landing.

Noi riteniamo che la Banca centrale americana stasera chiarirà che l’atteggaimento rimarrà il solito:”si attenderanno di volta in volta i dati macroeconomici per adeguare le decisioni di politica monetaria”.

I nostri calcoli statistici basati sulle serie storiche e sui cicli economici degli ultimi 100 e passa anni, ci fano ritenere che le probabilità che i tassi vengano tagliati nel corso del 2024 e del 2025 saranno molto basse. Questa ipotesi “si sposa” con la nostra tesi che vuole i mercati aazionari e materie prime continuerare a salire in un ciclo economico moderato e senza particolari eccessi (nè al rialzo e nè al ribasso) nei vari s ettori.

Poi di volta in volta si vedrà.

Cosa farà la FED? I livelli da monitorare

La chiusura della seduta borsistica del giorno 12 dicembre è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

36.577,94

Nasdaq C.

14.533,40

S&P500

4.643,70.

C’è poco da aggiungere rispetto a quanto scritto nei giorni scorsi. Non vediamo particolari eccessi al ribasso e le probabilità da ora alla fine dell’anno/6 gennaio continuano a rimanere al rialzo.

