Dopo qualche esitazione legata al raggiungimento dei massimi recenti, le quotazioni del titolo Azimut hanno rotto gli indugi e accelerato al rialzo. Siamo, quindi, al cospetto di azioni all’attacco dei massimi storici. Nelle prossime settimane potrebbero arrivare indicazioni molto importanti per capire gli scenari di medio/lungo periodo.

Le indicazioni degli analisti, il dividendo e la valutazione

Degli undici analisti che coprono il titolo, circa la metà non ha una buona considerazione di Azimut. Come si vede dalla tabella seguente, infatti, quattro hanno un giudizio Mantieni, mentre uno Vendi adesso. Gli altri sei, invece, si dividono tra Compra e Compra adesso. In questa situazione il rating medio degli analisti è pari a Compra.

Che la situazione sia molto incerta si evince anche dal target di prezzo medio a un anno. Come si vede, infatti, la sottovalutazione è inferiore al 10%. Tuttavia, anche nel caso più pessimistico e più ottimistico le variazioni atteso non sono molto importanti.

Di particolare interesse è il rendimento atteso per il dividendo è pari a circa il 6%. Questo livello non è straordinario per il titolo Azimut che negli ultimi cinque hanno ha offerto in media ai propri azionisti un dividendo dal dividendo superiore al 5%. La solidità del dividendo è anche supportata dal payout che è stato negli ultimi anni sempre sotto il 50%.

Dal punto di vista dei multipli di mercato, il rapporto prezzo su utile esprime una forte sottovalutazione. Viceversa, il rapporto prezzo su fatturato esprime sopravvalutazione.

Azioni all’attacco dei massimi storici: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Azimut (MIL:AZM) ha chiuso la seduta del 12 dicembre a quota 22,94 €, in rialzo dello 1,13% rispetto alla seduta precedente.

Il livello chiave per le prossime settimane passa per area 23,94 €. Il superamento di questo livello che si colloca in prossimità dei massimi storici potrebbe aprire le porte a una continuazione del rialzo secondo lo scenario mostrato in figura.

