Cosa potrebbe succedere al Bitcoin nel 2024? Ecco le previsioni di Michael Saylor

Cosa succederà al Bitcoin nel 2024? Scopriamo cossa ha dichiarato in proposito Michael Saylor, il presidente esecutivo e co-fondatore di Microstrategy Inc (MSTR).

Quando si parla di criptovalute tutti pensano immediatamente al Bitcoin (BTC), che è certamente la più famosa. Nasce come un mezzo di pagamento ma, con il tempo, è diventata anche una riserva di valore e di conseguenza un bene di investimento.

Attualmente il suo prezzo in dollari (USD) è di circa 43.868.3. Ma cosa accadrà a questa valuta nell’immediato futuro? Precisamente, cosa potrebbe succedere al Bitcoin nel 2024? Per chi ha intenzione di investire in questa criptovaluta, potrebbe essere interessante leggere le previsioni di Michael Saylor, presidente esecutivo e co-fondatore di Microstrategy Inc (MSTR).

Cosa potrebbe succedere al Bitcoin nel 2024

Secondo Saylor, il Bitcoin farà una corsa al rialzo nell’anno che verrà. Tuttavia, non è l’unica dichiarazione del co-fondatore di MSTR. Scopriamo cos’altro ha detto.

Il più grande sviluppo a Wall Street degli ultimi 30 anni

A giugno di quest’anno Blackrock, tra i più grandi gestori di fondi patrimoniali al Mondo, ha presentato domanda per uno Spot Bitcoin ETF, cercando di trovare delle soluzioni alle perplessità avanzate dalla SEC di fronte a richieste passate.

Qualora la SEC cedesse a tale richiesta, potremmo assistere ad una svolta molto importante per i mercati. Saylor, infatti, ha dichiarato che potrebbe trattarsi addirittura del più grande sviluppo a Wall Street nell’ultimo trentennio.

Non resta quindi che attendere e vedere come si evolverà questa situazione nell’anno che verrà e se, effettivamente, la previsione di Michael Saylor sui Bitcoin si rivelerà veritiera.

Come si investe in questa criptovaluta

Chi non ha mai investito in Bitcoin potrebbe chiedersi come farlo. La risposta è semplice. La si può comprare presso un exchange o facendo trading tramite le apposite piattaforme messe a disposizione dai broker.

Lettura consigliata

4 strategie di investimento di Warren Buffett e la società di criptovalute in cui sta investendo