L’andamento dei mercati nel 2024, ecco cosa ne pensa Gabriel Debach

In un’intervista rilasciata a Panorama Gabriel Debach, italian market analist di eToro, ha ipotizzato che il 2024 sarà ricco di opportunità per gli investitori. Cerchiamo di capirne di più.

Quale potrebbe essere l’andamento dei mercati nel 2024? C’è chi invita gli investitori alla cautela e chi invece si dimostra piuttosto positivo nel considerare l’anno che verrà come ricco di opportunità per gli investitori.

Ad ormai meno di un giorno di distanza dal 1 gennaio, cerchiamo di capire che cosa potrebbe essere lecito aspettarci dal 2024 per l’analista Gabriel Debach.

Quale potrebbe essere l’andamento dei mercati nel 2024? Una possibile risposta

Secondo Debach, il 2024 sarà un anno assolutamente positivo. Ciò nonostante la presenza di un rallentamento economico che – precisa l’analista – non toglierà positività ai mercati, dal momento in cui ”i mercati finanziari non sono l’economia”. Uno dei fattori positivi sarà l’arrivo dell’atteso taglio dei tassi di interesse, che nel 2023 hanno conosciuto un notevole aumento.

L’Italian market analist di eToro, inoltre, si aspetta un passaggio a investimenti su mercati ciclici e sensibili ai tassi di interesse, come il real estate e il sanitario. Due settori che, nell’anno che sta per chiudersi, non hanno invece goduto di particolare fortuna.

Un anno di opportunità

Inoltre, Debach definisce il 2024 come ”un anno in cui vedere le obbligazioni come opportunità” e in cui si potrebbe assistere ad un ritorno ai classici portafogli 60-40 (quindi con il 60% del capitale investito in azioni e dal 40% in azioni) o comunque caratterizzati da una maggiore diversificazione rispetto a quelli andati per la maggiore nell’anno corrente.

Insomma, previsioni perlopiù ottimiste quelle dell’italian market analist di eToro, che gettano una luce positiva sull’anno in cui stiamo per entrare nonostante i numerosi timori degli analisti legati all’aumento dei tassi di interesse e quindi a una recessione o allo scenario geopolitico attuale.

