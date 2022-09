Le attese non sono state smentite e la FED ha alzato i tassi di 75 punti base. I mercati hanno sbandato prima al rialzo e poi al ribasso. Da inizio anno, anche se ci sono stati alcuni rimbalzi, i prezzi scendono di media intorno al 20%. Continuerà questo movimento? Potrebbe, ma procediamo per gradi.

Cosa fare quando si perde in Borsa?

Se si investe in ottica di lungo termine e sull’indice azionario mondiale, le probabilità sono elevate che a 7/10 anni le perdite verranno recuperate. Per quanto riguarda i titoli, le serie storiche ravvisano una probabilità molto più bassa. Per questo motivo, in questo caso, in base alle statistiche, mediare il prezzo al ribasso potrebbe essere sconsigliabile.

I mercati americani hanno chiuso la seduta del 21 settembre ai seguenti prezzi:

Dow Jones

30.183,78

Nasdaq C.

11.220,19

S&P 500

3.789,94.

Fin quando scenderanno i mercati?

In rosso, la previsione per il 2022 dei mercati americani. In blu, come si sono mossi gli indici azionari da inizio anno fino alla chiusura del giorno 16 settembre.

Le serie storiche ci fanno dire che nel 2022 si potrebbe formare il minimo annuale entro il 5 luglio e nello stesso lasso temporale quello decennale.

Cosa fanno le Borse? I livelli per mantenere il polso della situazione

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 31.020. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 32.505.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 11.614. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 12.271.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.908. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 4.120.

La strada sembra spianata per ulteriori ribassi.

Le prospettive dei nostri algoritmi

Puntano al ribasso.

