In estate in cucina la parola d’ordine è leggerezza e semplicità. I nutrizionisti consigliano di mangiare sano e leggero, evitando allo stomaco cibi troppo elaborati e al contempo poveri di nutrienti. Inoltre con il caldo non si ha tanta voglia di stare dietro ai fornelli. Tutto questo spiega perché nella bella stagione prevalgono le preparazioni che si conservano fino al pasto o al giorno successivo. Può essere il caso della teglia di alici e patate, che una volta preparato dura anche 2-3 giorni circa.

In questa sede presenteremo invece una gustosa variante delle zucchine, uno degli ortaggi principe dell’estate. Entriamo nel vivo, dunque, basta frittelle o polpette di zucchine e patate e prepariamo questi spiedini sempre a base di zucchine.

Uno sguardo all’occorrente in cucina per le nostre zucchine simili a ghiaccioli

Ingredienti:

5 zucchine tonde di medie dimensioni;

3 uova fresche (medie e possibilmente bio);

200 g di scamorza;

150 g di farina 00;

150 g di pangrattato;

2-3 prese di origano;

mezzo cucchiaino di paprika forte;

1 pacco di stecchini medio-piccoli per spiedini;

sale, olio EVO q.b.

Basta frittelle o polpette di zucchine e patate e prepariamo questi spiedini alternativi a quelli di carne e che assomigliano ai ghiaccioli

Dopo averle lavate e fatte asciugare brevemente, mondiamo le zucchine prima di tagliarle a metà. Poi procediamo a tagliarle in 4 parti (o più, se sono spesse) in senso longitudinale, ossia dall’alto verso il basso. Dobbiamo ottenere dei bastoncini di circa 2 cm, cioè né troppo sottili né troppo spessi.

A seguire infiliamo gli stuzzichini in uno dei due lati e le riponiamo su una teglia. Infine cospargiamo del sale per farle eliminare l’acqua di vegetazione nel mentre prepariamo la panatura.

A quest’ultimo riguardo prendiamo 3 piatti piani differenti. In uno versiamo la farina, in un altro le uova prima di romperle e sbatterle con la forchetta. Infine nel terzo piatto versiamo il pangrattato e vi grattugiamo la scamorza. Poi aggiungiamo le prese di origano e la paprika forte e giriamo il tutto.

Siamo pronti per infornare i nostri stuzzichini

A questo punto riprendiamo le zucchine per la panatura, prima di riporle su una teglia da forno rivestita da carta da forno. Le passiamo prima nella farina, poi nell’uovo e infine nel pangrattato con il formaggio. Aiutiamoci anche con le mani affinché le zucchine risultino completamente coperte dalla panatura.

A operazione ultimata inforniamo a 200 gradi per 15-20 minuti circa.

Proponiamo di servirle insieme a una fresca salsa allo yogurt. Prendiamo un mixer e versiamo mezza tazzina di olio, la scorza grattugiata e il succo di mezzo limone. Infine aggiungiamo uno spicchio d’aglio e 3-4 foglie di basilico. Attiviamo il mixer per una manciata di secondi. Infine versiamo 150 g di yogurt bianco in una ciotolina, aggiungiamo l’emulsione di cui sopra e mixiamo il tutto. Consigliamo di lasciarla in frigo una mezz’ora prima di gustarla insieme agli spiedini di zucchine.

