Come pulire a fondo l’asciugatrice igienizzando questa zona spesso trascurata

L’asciugatrice è sicuramente diventato uno degli elettrodomestici più importanti da avere nelle proprie case. Questo è vero soprattutto se si ha una famiglia numerosa o se non si ha molto tempo da dedicare alla gestione del bucato. Spesso, infatti, la mole di indumenti e panni può essere talmente elevata che potrebbe risultare totalmente inefficiente utilizzare uno o più stendini per volta. A complicare la situazione, inoltre, ci sarebbero anche altri fattori, come il tempo, la gestione degli spazi e le condizioni atmosferiche esterne.

Nonostante ciò, molte persone sono ancora piuttosto scettiche nel comprare un’asciugatrice e non solo per via del costo. Infatti, nell’equazione andrebbe aggiunto anche il potenziale consumo di energia che, con il rincaro delle bollette di questi ultimi tempi, non è da sottovalutare.

Il valore aggiunto della comodità

In realtà, però, nonostante questo fattore, se si ragiona in termini di costi e benefici, questi ultimi potrebbero ancora prevalere. Infatti bisogna considerare anche che l’asciugatrice permette non solo di asciugare gli indumenti, ma di “stirarli” e renderli già pronti all’uso senza aspettare altro tempo. Forse è proprio questo il motivo principale che ha spinto altrettante persone ad acquistare questo elettrodomestico, senza pentirsi di averlo fatto.

Attenzione alla manutenzione dell’asciugatrice

Chi già possiede un’asciugatrice in casa, però, sa che bisogna effettuare una manutenzione periodica per evitare cali di prestazione o malfunzionamenti. In queste buone pratiche rientra anche un’operazione che non tutti svolgono, ma che potrebbe essere fondamentale per mantenere l’asciugatrice in ottime condizioni.

Come pulire a fondo l’asciugatrice igienizzando anche il cestello

Nel tentativo di pulire l’asciugatrice, specie dopo i mesi estivi in cui di solito viene utilizzata di meno, molti concentrano la loro attenzione soltanto su alcune componenti. Ad esempio, quasi tutti sanno che bisognerebbe pulire costantemente il filtro, il condensatore o l’eventuale tubo di sfiato. Ma pochi sanno che anche il cestello interno ha bisogno di un’igienizzazione periodica. Ciò serve, più che altro, ad evitare che l’asciugatrice emani cattivi odori.

Per effettuare quest’operazione in maniera impeccabile una soluzione pratica ed efficace potrebbe essere quella di autoprodurre a casa una miscela igienizzante. Per farla avremo bisogno di aggiungere in uno spruzzino:

300 ml di acqua distillata;

100 ml di acqua ossigenata;

40 g di acido citrico.

Una volta mescolati, basterà spruzzare questo composto sulla superficie del cestello e sull’oblò e lasciare agire. È importante fare questo procedimento ad asciugatrice spenta e totalmente fredda. A questo punto lasciamo agire per circa 15 minuti e poi passiamo un panno in microfibra per asciugare il tutto. Infine lasciamo aperto l’oblò per circa un’oretta così da permettere un’asciugatura completa della zona. Quindi, ecco come pulire a fondo l’asciugatrice, igienizzando il cestello in pochissimo tempo e senza sforzi.

Lettura consigliata

