La salute insieme al benessere sono due temi importantissimi per noi stessi in qualsiasi periodo dell’anno. Il corpo è vita, come possiamo curarlo? Durante la stagione estiva, in qualsiasi posto, dal mare alla montagna, il sole e il caldo potrebbero danneggiare la nostra pelle. Scegliere di prendere delle precauzioni e di proteggere il corpo è la decisione più saggia quando dobbiamo esporci in modo eccessivo al sole.

Per non parlare dei nei: come metterli al sicuro? La crema solare è sicuramente la risposta. Ma cosa bisogna sapere a riguardo? Innanzitutto, le scottature possono essere pericolose per la pelle a lungo andare nel tempo. Infatti, gli arrossamenti potrebbero aumentare lo sviluppo di melanoma. Non bastano solo gli ombrelloni per proteggersi dal sole, ma piuttosto bisogna spalmare sempre una crema solare sul corpo. Essa deve avere delle caratteristiche che aiutano la pelle a non scottarsi durante l’esposizione ai raggi solari. Ne parla proprio Humanitas in uno studio. Ecco cosa dovremmo sapere per proteggere nei quando andiamo al mare d’estate, ma anche qualche informazione in più.

Melanoma

Un neo esposto al sole deve essere ben curato non solo con la crema solare. Un eccessivo sole diretto protratto nel tempo è una delle cause che spinge un neo a diventare melanoma. Si tratta di un tumore aggressivo che si sviluppa in diverse zone della pelle. Si presenta come un neo con delle caratteristiche fuori dal normale. Però, seguendo delle regole possiamo abbronzarci in sicurezza senza la formazione di melanoma.

Nell’infanzia e durante l’adolescenza, le scottature continue, sono un fattore di rischio per lo sviluppo del melanoma da adulti. Per cui è importantissimo prevenire già nella dolce età. Non tutti i nei sono melanomi ma in ogni caso devono essere protetti. Quando la pelle è esposta al sole, la crema solare è obbligatoria. Ma quale tipologia è veramente efficace?

Cosa dovremmo sapere per proteggere nei dal sole con la crema

Esporsi costantemente ai raggi solari nel corso della vita senza protezione potrebbe comportare delle problematiche. Si consiglia infatti di non prendere il sole tra le ore 11:00 e le ore 16:00, anche quando non è limpido. Le ore centrali sono praticamente da evitare per non scottarsi. Controllare il grado di protezione solare (SPF) in ogni crema è fondamentale per proteggersi dai raggi UVB.

Oltretutto, bisogna anche verificare che essa protegga la pelle dai raggi UVA, dato che molte creme non riparano da entrambi i tipi di raggi solari. Come per la pelle, anche i nei devono essere ricoperti di crema ogni volta che si esce dall’acqua, quando si è al mare, ad esempio. Ma anche quando si suda è necessario proteggersi con la crema solare più volte perché il sudore tende a togliere il composto dal corpo. Si può anche comprare una protezione solare resistente all’acqua in casi come questi. Sempre e in ogni momento si devono proteggere i nei dal sole con la crema: mai dimenticarsi.

