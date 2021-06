Osservando poche semplici regole ci abbronzeremo in sicurezza scongiurando la formazione di melanomi cutanei

Abbronzarsi senza arrecare rischi alla salute è possibile per poter beneficiare solo dei numerosi effetti positivi di una giusta e corretta esposizione al sole. Infatti i raggi solari stimolano la produzione di vitamina D, la produzione di serotonina che incita la vitalità e la concentrazione e riduce lo stress.

Però è bene considerare che i raggi ultravioletti possono stimolare la formazione di rughe perché la pelle perde elasticità e una possibile alterazione dei tessuti può provocare melanomi cutanei. La Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro espone in modo scientifico e dettagliato cos’è il melanoma cutaneo e come si previene.

Non è un luogo comune né un’abitudine riservata ad anziani, bambini e bigotti. La prevenzione passa per una giusta esposizione al sole che prevede innanzitutto di evitare le ore centrali della giornata

A questo occorre aggiungere altre premure come l’uso di creme solari con fattore di protezione adatto al nostro fototipo che è rappresentato dal colore della pelle, dei capelli e dalla reattività soggettiva ai raggi solari. Sempre consigliata una crema ad ampio spettro, resistente all’acqua e al sudore.

Uso del cappello e degli occhiali da sole

Per chi ha una pelle molto chiara è consigliato l’uso del cappello e degli occhiali da sole. Può essere un cappello con visiera o uno largo in grado di proteggere orecchie e nuca.

Alcuni contengono anche filtri UV nel tessuto. Gli occhiali aiutano a proteggere la parte delicata intorno all’occhio e in particolare l’iride.

Per lo sport

Chi pratica sport nei mesi estivi deve prestare attenzione al sole. E i motivi sono diversi.

Potrebbe incorrere in un’insolazione o in un eccesso di disidratazione. Soprattutto il sudore, che contiene molti sali, rende più arida la pelle e quest’aspetto potrebbe favorire le scottature. Quindi anche in questo caso occorre proteggersi con creme e usare un abbigliamento adeguato. Possiamo approfondire al seguente link.

Un consiglio

Osservando poche semplici regole ci abbronzeremo in sicurezza scongiurando la formazione di melanomi cutanei. Inoltre un consiglio che molti trascurano arriva dall’AIRC e ha a che fare con l’uso di lampade. “Studi recenti hanno dimostrato un maggior rischio di tumori cutanei in seguito all’abuso di lampade e lettini solari, per cui l’uso di queste apparecchiature è stato classificato come sicuramente cancerogeno e inserito nel gruppo 1 dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), un organismo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità”.