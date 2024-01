Analizzando i grafici di lungo termine ma anche di breve possiamo dire che i mercati si muovono in 3 modi: fase laterale, rialzista e ribassista. Quelle che tendono a durare di più sono quella rialzista e laterale. I ribassi invece, sono più concentrati nel tempo.

Nonostante questo, le migliori opportunità per guadagnare si creano proprio quando molti scappano, ovvero nelle fasi ribassiste. Come? Il segreto è quello di comprare durante i ribassi, e più sono profondi e meglio sarà.

Infatti, chi compra in quei momenti, sta creando le condizioni per guadagni, a volte anche straordinari nel lungo termine. In alcuni casi, i guadagni straordinari sono arrivati anche dopo pochi mesi come nel ribasso dell’anno 2020. Quali sono le probabilità di guadagnare sui mercati americani da ora in poi?

Percorso campione per il 2024

Abbiamo simulato sul Dow Jones l’acquisto “a mercato” di uno strumento finanziario all’inizio di ciascun mese e calcolato, in

funzione della durata dell’investimento, la probabilità che il rendimento sia positivo, il rendimento e la massima perdita rispetto al valore di ingresso. Più è lungo l’investimento e più è alta la probabilità che sia positivo come da Tabella 2. Ad esempio, un investimento con orizzonte temporale di 5 anni ha una probabilità dell’80% di avere un rendimento positivo. Probabilità che sale all’88% a 10 anni e a oltre il 95% dai 15 anni in poi. Per gli altri orizzonti temporali si può leggere la Tabella. Gli altri mercati internazionali sono correlati al 76%.

Come si possono ottimzzare questo risultati e aumentare la probabilità di guadagno?

Approfittando delle fasi di ribasso.

Quindi, se realmente si verificherà un ribasso nei primi 5 mesi di quest’anno, il movimento potrebbe offrire una buona opportunità di guadagno.

Andamento previsionale per il 2024 secondo le serie storiche elaborate da Proiezionidiborsa srl

Quali sono le probabilità di guadagnare sui mercati americani da ora in poi? I livelli di breve termine per mantenere il polso della situazione

La chiusura della seduta borsistica del giorno 11 gennaio è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

37.711,01

Nasdaq C.

14.960,75

S&P500

4.780,23

Le chiusure odierne daranno indicazioni precise per la prossima settimana. Superiori ai seguenti livelli faranno tornare il trend rialzista:

Dow Jones

37.791

Nasdaq C.

14.888

S&P500

4.755.

