Con il cambio di stagione, dobbiamo mettere via vestiti pesanti e ingombranti. Per questo molti scelgono di ricorrere al sottovuoto, così da riporre maglioni e giubbotti in poco spazio. Non tutti, però, ne hanno desiderio o la possibilità, motivo per cui questi indumenti finiscono stipati nelle scatole o in fondo all’armadio.

Di conseguenza, quando li andiamo a riprendere alla stagione successiva, li troviamo piegati e puzzolenti. Considerato che questi capi sono anche complessi da lavare, sarebbe meglio trovare il modo giusto per riporli nell’armadio.

Prendiamo, ad esempio, i cappotti, dal momento che a volte risulta complicato mantenerne la forma. Motivo per cui, quando finiamo di utilizzarli per la stagione, dovremmo lavarli e poi stenderli con una gruccia. Scegliamone una che abbia le spalline spesse, così da non sformare il cappotto, e teniamola anche quando lo riponiamo nell’armadio. Questa, però, non è l’unica gruccia di cui avremo bisogno.

Basta a cappotti ingombranti e pieni di pieghe se li riponiamo nell’armadio in questo modo intelligente

Infiliamo la gruccia scelta come al solito, assicurandoci che corrisponda bene alle spalline del cappotto. Dopodiché, prendiamone un’altra con le mollette alle estremità, come quelle utilizzate per i pantaloni o per le gonne. In ultimo, avremo anche bisogno di un foglio di carta da forno e un paio di forbici.

Innanzitutto, stendiamo il cappotto sul letto e tagliamo la carta da forno in due fogli uguali. Poi infiliamo il gancio della seconda gruccia con le mollette nella stecca alla base della prima gruccia. In questo modo avremo creato una sorta di catena.

A questo punto, pieghiamo la parte finale del cappotto verso l’alto, sino a che possiamo agganciarla con le mollette della gruccia. Nel farlo, posizioniamo i fogli di carta da forno tra il tessuto e la molletta. In questo modo evitiamo che la gruccia lasci il segno sul cappotto.

Questo stratagemma ci permette di infilare il cappotto nell’armadio senza che questo tocchi il fondo, spiegazzandosi e riempiendosi di polvere.

In conclusione, grazie a questo stratagemma possiamo dire basta a cappotti ingombranti e pieni di pieghe e fare spazio ai vestiti per la bella stagione. Ricordiamoci, infine, di utilizzare anche gli ingredienti a nostra disposizione per evitare la visita delle tarme.

