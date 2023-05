Cosa cucinare per cena di veloce? Ecco la pasta preferita di Uma Thurman, è sfiziosissima!

Cerchi un piatto veloce che ti faccia risparmiare fatica ai fornelli? La pasta è sicuramente una delle risposte al quesito. Anche le star la amano, in salse e versioni tutte differenti. L’attrice Uma Thurman, per esempio, non sa resisterle in una ricetta squisita e facile da preparare. Vuoi sapere di quale si tratta? Ecco la pasta sfiziosa che mancava nel tuo menù.

È il simbolo della cucina italiana e una vera e propria icona mondiale. Parliamo della pasta, che Alberto Sordi divorava a suon di forchettate nella celebre scena di Un americano a Roma. Difficile non averla mai provata, sia per noi italiani che per chi abita al di fuori dei confini del Bel Paese. Anche le star internazionali avrebbero un debole per questo piatto, tanto da non tenerlo segreto. Tra queste c’è la bellissima Uma Thurman, attrice dotata di sensualità e una certa dose di ironia. La star americana amerebbe particolarmente una certa ricetta, per cui avrebbe perfino uno chef personale ad assisterla nella preparazione. Ecco il piatto che la fa impazzire.

Cosa cucinare per cena di veloce: prova le tagliatelle da Premio Oscar

La pasta che la Thurman adora è perfetta quando non si ha voglia di dedicare ore alla cucina. Sono delle tagliatelle al tartufo nero che, con pochi altri ingredienti, soddisferanno i palati più raffinati. Per realizzarle non serve molto, giusto il tempo necessario per preparare il condimento e cuocere tutto. Ecco la lista dell’occorrente per 4 persone:

400 g di tagliatelle all’uovo fresche ;

; 100 g di tartufo nero ;

; 2 spicchi d’ aglio ;

; 5 cucchiai di olio extravergine d’oliva ;

; sale e pepe.

Come preparare questa delizia da leccarsi i baffi

Per cominciare è necessario pulire il tartufo dalle impurità. Adopera un pennellino e togli ogni residuo di terra e sporco. Fatto questo puoi iniziare a tagliarlo in piccole lamelle. Passa al piano cottura e scalda un goccio d’olio EVO in padella. Fai rosolare uno spicchio d’aglio senza levare la pelle, poi toglilo e spegni il fuoco. Aggiungi gran parte delle scaglie di tartufo nel tegame e insaporisci col sale.

A parte, fai bollire dell’acqua salata in una pentola e adagia le tagliatelle. A fine cottura potrai scolarle e unirle nella padella col tartufo. Falle saltare per bene, poi spruzza una manciata di pepe e unisci il tartufo restante. Se preferisci, puoi anche grattarne un po’ in superficie. Se non sai cosa cucinare per cena di veloce, questa ricetta ti darà una mano a risolvere ogni dubbio. Per gustarle appieno, puoi abbinare alle tagliatelle un buon calice di vino. Si presta bene lo Chardonnay e il Muller Thurgau, grazie alle note di frutta e la vivace freschezza.