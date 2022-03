Cosa bere a colazione al posto del latte, 6 bevande sane e senza zuccheri aggiunti per non appesantire intestino e metabolismo 

La visione più classica della colazione all’italiana ci vede impegnati a sorseggiare una bella tazzona di latte, magari col caffè o trasformata in cappuccino.

Solitamente è latte di mucca, ma anche di capra e possiamo scegliere tra l’intero, il parzialmente scremato o il totalmente scremato.

Per ognuna di queste varietà, poi, esiste anche la versione senza lattosio, l’ideale per chi non vuole rinunciare al latte e al suo gusto originale.

Ma se non fossimo dei suoi fan sfegatati o se semplicemente volessimo provare qualche alternativa?

In questo articolo potremmo trovare proprio l’idea giusta e nuova bibita da gustare al mattino.

Cosa bere a colazione al posto del latte, 5 bevande sane e senza zuccheri aggiunti per non appesantire intestino e metabolismo

Per il primo pasto della giornata potrebbe essere utile mantenersi leggeri senza appesantire troppo lo stomaco o rallentare il metabolismo.

Come sottolineato in quest’articolo della Fondazione Veronesi, per fare il pieno di sali minerali e vitamine potremmo gustare:

spremute di frutta;

estratti di frutta e verdura.

Principalmente si spremono gli agrumi, ricchi di succo, e alcuni di stagione sono:

pompelmo;

arancia;

clementina;

bergamotto

limone.

Con l’estrattore, invece, possiamo ricavare il succo anche da frutti/verdure non spremibili e a marzo possiamo preparare estratti con:

carota, arancia, limone e zucca;

kiwi, mela e mandarino;

fragola, pera e zenzero;

finocchio, sedano e mela.

In alternativa, potremmo valutare anche un frullato, magari aggiungendo del ghiaccio e usando la banana per dare spumosità.

Per esempio, potremmo provare la banana frullata con un cucchiaino di cacao amaro in polvere oppure potremmo aggiungere la mela, il kiwi o le fragole.

Bevande senza frutta

Oltre a spremute, estratti e frullati, potremmo sorseggiare tè e tisane.

Della bevanda dalle antichissime origini cinesi ne esistono tantissime varietà come:

a) il tè verde dal sapore erbaceo;

b) il tè nero, amarostico;

c) il tè rosso, dolce;

d) il tè bianco, fresco.

Per quanto riguarda le tisane, invece, potremmo valutare e mixare:

radici di ginseng, energizzanti;

stecche di cannella, digestive;

chiodi di garofano, antinfiammatori naturali;

malva, diuretica;

semi di finocchio, carminativi;

matè, energizzante;

betulla, diuretica.

Bevande vegetali

Infine, per assumere proteine e grassi potremmo optare per i derivati della soia come il latte di soia senza zuccheri aggiunti.

A questo possiamo aggiungere anche il caffè oppure un pizzico di cacao amaro.

In alternativa, potremmo provare altri tipi di latte vegetale come:

a) di riso;

b) di avena;

c) di mandorla;

d) di cocco.

Allora, ecco cosa bere a colazione al posto del latte spaziando tra 5 alternative salutari, leggere e gustose.

