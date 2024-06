Quella appena chiusa è stata una settimana importante per i mercati in quanto da ora in poi si potrebbe, secondo i nostri algoritmi, riuscire a mentenere meglio il polso della situazione? Cosa attendere sui mercati fino alla fine del mese? Abbiamo visto che i nostri studi dal 1898 ad oggi, ci fanno dire che i minimi e massimi mensili tendono a formarsi nella prima e ultima settimana del mese. Ad oggi, cosa possiamo dire in merito? Vedremo nei prossimi paragrafi quali sono le nostre previsioni.

BCE

Il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, ha dichiarato che il recente taglio dei tassi della Banca Centrale Europea (BCE) è stato una decisione logica in seguito all’allentamento dell’inflazione e non prematura. Nagel ha sottolineato che la BCE non ha adottato un approccio automatico e continua a mantenere una politica restrittiva. Il taglio dei tassi, avvenuto giovedì, è stato deciso a causa del calo dell’inflazione, ma ha suscitato disappunto tra alcuni membri conservatori della BCE. Questi membri hanno criticato l’esplicita segnalazione del taglio imminente e alcuni avrebbero preferito mantenere i tassi invariati, secondo quattro fonti riportate da Reuters.

Cosa attendere sui mercati fino alla fine del mese?