Sell in may and go away, un rialzo di oltre il 10% da inizio anno, di oltre il 25% da ottobre 2023 e di oltre il 40% da ottobre 2022, cosa potrebbe fermare i mercati americani? Quali sono le probabilità che al momento inizi un ribasso a Wall Street? Il mese di giugno 2024, secodno le serie storiche ha elevate probabilità di essere positivo. Come regolarsi? La risposta a nostro parere è semplice: leggendo la tendenza dei prezzi. Vedremo nei prossimi paragrafi.

Le news

Per il trimestre conclusosi il 27 aprile, Cisco ha registrato profitti rettificati di 0,88 dollari per azione, rispetto agli 1,00 dollari per azione dello stesso periodo dell’anno precedente. Il margine di profitto lordo è migliorato al 65,1%, rispetto al 63,4% dell’anno precedente, grazie all’aumento della spesa dei clienti aziendali e alla riduzione dei problemi della catena di approvvigionamento. L’acquisizione di Splunk ha contribuito con 413 milioni di dollari al fatturato aggiuntivo. Tuttavia, il fatturato totale dell’azienda è diminuito del 13% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 12,7 miliardi di dollari, con il direttore finanziario Scott Herren che ha citato l’eccesso di scorte come un fattore influente. Le vendite di Cisco sono diminuite per due trimestri consecutivi.

Le raccomandazioni medie degli analisti come riportato dalle riviste specializzate sono le seguenti:

Accumulate con target a 54,64.

Studio del grafico di Cisco Systems con i nostri algoritmi e con gli oscillatori dell’analisi tecnica classica

Le azioni, da inizio anno ha segnato il minimo a 45,64 e il massimo a 52,19. Negli ultimi giorni il prezzo si è mosso in area 46,23 dollari. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato in area ribassista e questo alscerebbe presupporre che siano alle porte ulteriori ribassi di breve termine. I nostri oscillatori non intravedono delle divergenze rialziste di breve termine. La tenuta nei prossimi giorni/settimane di area 40,11 (massimo della settimana del 13 maggio) potrebbe portare i prezzi verso 36,859, minimo della settimana del 10 ottobre 2022. Un primo supporto è posto in area 42 dollari, obiettivo di una trend line passante dai minimi di matzo 2020 e ottobre del 2022.

Quali sono le probabilità che al momento inizi un ribasso a Wall Street? I livelli di breve termine

La giornata di contrattazione del 7 giugno ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.886

Nasdaq C.

17.173

S&P500

5.352,9.

La tendenza come indicata dai nostri algoritmi nei giorni scorsi ad oggi, non è cambiata: variazione da rialzista a ribassista, se la prossima chiusura settimanale sarà inferiore ai seguenti livelli di prezzo

Dow Jones

38.688

Nasdaq C.

16.645

S&P500

5.234.

Lettura consigliata

Hai queste vecchie monete in casa? Allora sei ricco, ecco quali sono